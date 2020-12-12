"Поддержать"
Тренды:
Новости
Дизайнерские решения при оформлении двухкомнатной квартиры PR
Контракт между Минобороны и ГП "Антонов" на три самолета Ан-178 заключат в этом году
Гаага: МКС готов создать трибунал и расследовать преступления РФ в Крыму и на Донбассе
Стипендию для исследований Антарктиды выиграла украинка Евгения Прекрасна
Трамп вспомнил об Украине: ему теперь еще больше нравится разговор с Зеленским
Важно: Венецианская комиссия сделала два вывода относительно ситуации по КСУ
Знаменитое трогательное фото стало символом благодарности медикам
Минцифры: в селах Украины практически нет скоростного интернета
Минздрав реформирует "экстренку": внедряется концепция "золотого часа"
Украинские спортивные влоги в ютуб, топовая подборка по декабрь 2020
Бедным странам вакцины от COVID-19 не хватит: богатые закупают с избытком
Пластиковые пакеты запрещены: Украина переходит на бумажные
Как выбрать оборудование для студии звукозаписи PR
Как взять кредит онлайн без отказов в Украине? PR
Шмигаль назвал локдаун "зимними каникулами ради безопасности": что именно запретят?
Все новости
Наука

Стипендию для исследований Антарктиды выиграла украинка Евгения Прекрасна

15:00, 12 дек 2020
98
Версия для печати

Международную стипендию от научного комитета по антарктическим исследованиям (SCAR) в 2020 году получила кандидат биологических наук Евгения Прекрасна. Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

"Рады сообщить, что в условиях значительной конкуренции исследовательница отдела биологии и экологии НАНЦ к.б.н. (Кандидат биологических наук - ред.) Евгения Прекрасна стала одной из 4 стипендиаток в 2021 году", - отметили в НАНЦ.

Сообщается, что стипендия обеспечит украинке возможность проведения лабораторных исследований антарктических бактерий, отобранных на станции "Академик Вернадский", в Университете Оул в Финляндии.

"Целью проекта является исследование механизмов взаимодействия бактерий с растением - луговик антарктический (Deschampsia antarctica). Почему луговик, в отличие от большинства растений, может выживать в суровых условиях Антарктиды? Существует предположение, что его "суперсилой" является именно симбиоз с некоторыми уникальными экстремофильными бактериями. Чтобы понять механизмы взаимодействия между растением и бактериями будет применен транскриптомный анализ, то есть анализ того, какие гены щучника и бактерий работают во взаимосвязи, "включая" и "выключая" друг друга", - сообщили в научном центре.

Отметим, что уже второй год подряд женщины-ученые отдела биологии и экологии НАНЦ получают эту престижную стипендию.

В прошлом году стипендиаткой СКАР стала Мария Павловская с проектом изучения взаимодействия бактерий и фитопланктона Южного океана во время весенних "цветений".

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Мультимедиа
Смотреть еще
Власть / Скандал / Видео / Главные новости / Фото / Статьи / Промышленность
7-12-2020, 19:30
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще