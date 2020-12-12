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Политика / Скандал

Трамп вспомнил об Украине: ему теперь еще больше нравится разговор с Зеленским

13:00, 12 дек 2020
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Действующий президент США Дональд Трамп в Twitter вспомнил о своем скандальном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, назвав его “лучше, чем идеальный”, после новостей о расследовании в отношении сына избранного президента США Джо Байдена Хантера.

“Теперь выясняется, что мой телефонный звонок Президенту Украины, который многие, в том числе и я, назвали „идеальным“, был даже лучше. Я предсказал коррупцию Байдена, сказал позвонить генеральному прокурору, который, возможно, знал о коррупции, во время обмана с импичментом”, — написал американский Президент.

Он также выразил уверенность, что расследование в отношении Хантера Байдена убедит судей Верховного суда отменить выборы, потому что в новой администрации будет “скандальная неразбериха”.

Напомним, 9 декабря стало известно о том, что в США касательно Хантера Байдена, сына Джо Байдена, проводится расследование, касающееся налоговых отчислений. Прокуратура в американском штате Делавэр днем ранее уведомила адвокатов Хантера Байдена о следственных мероприятиях.

Напомним также, что в прошлом году в США прогремел скандал после телефонного разговора Зеленского с Трампом. Последнего обвиняли в злоупотреблении властью с целью получения компрометирующих материалов против основного противника на предстоящих президентских выборах — Джо Байдена. Позже это привело к тому, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября 2019 года инициировала расследование, предваряющее объявление импичмента Трампу.

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