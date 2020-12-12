"Поддержать"
Тренды:
Новости
Дизайнерские решения при оформлении двухкомнатной квартиры PR
Контракт между Минобороны и ГП "Антонов" на три самолета Ан-178 заключат в этом году
Гаага: МКС готов создать трибунал и расследовать преступления РФ в Крыму и на Донбассе
Стипендию для исследований Антарктиды выиграла украинка Евгения Прекрасна
Трамп вспомнил об Украине: ему теперь еще больше нравится разговор с Зеленским
Важно: Венецианская комиссия сделала два вывода относительно ситуации по КСУ
Знаменитое трогательное фото стало символом благодарности медикам
Минцифры: в селах Украины практически нет скоростного интернета
Минздрав реформирует "экстренку": внедряется концепция "золотого часа"
Украинские спортивные влоги в ютуб, топовая подборка по декабрь 2020
Бедным странам вакцины от COVID-19 не хватит: богатые закупают с избытком
Пластиковые пакеты запрещены: Украина переходит на бумажные
Как выбрать оборудование для студии звукозаписи PR
Как взять кредит онлайн без отказов в Украине? PR
Шмигаль назвал локдаун "зимними каникулами ради безопасности": что именно запретят?
Все новости
Главные новости / Общество

Знаменитое трогательное фото стало символом благодарности медикам

11:00, 12 дек 2020
96
Версия для печати

Фото, уже успевшее стать легендарным в сети, стало ещё и символом благодарности медикам. Журналист Савик Шустер запустил акцию в рамках которой предлагает поблагодарить врачей за их труд. Символом своего проекта он выбрал известное фото врача-инфекциониста Ольги Голубовской.

Трогательное фото был сделано в апреле 2020 года, на нем Ольга Голубовская, стоя на пороге инфекционного отделения Александровской больницы (Киев), обнимает и прижимает к себе молодую девушку. На фотографии врач будто стремится защитить девушку, оградить ее от напастей.

Фото не один раз использовалось СМИ для иллюстрации новостей о борьбе с пандемией коронавируса, в соцсетях его репостили, призывая помнить о титанических усилиях, прилагаемых медиками во имя спасения наших жизней.

Мало кто знает, что девушка на фото — журналистка — замглавного редактора ИА УНН, телеведущая Анастасия Дайнод.

Коллектив УНН поддерживал стремление коллеги Савика Шустера и его команды выразить благодарность медикам:

"Мы поддерживали и будем поддерживать медицинских работников, мы благодарны им за самоотверженность, особенно в период эпидемии. И в свою очередь просим наших сограждан не забывать, о том что все мы пациенты и в трудные времена, каждому из нас хочется поддержки и объятий, которые защитят от всего плохого".

Быть благодарным нетрудно!

У Шустера пишут:

“Поблагодарите тех, кто помог пережить этот год! Если вы болели в этом году коронавирусом и хотите поблагодарить медицинских работников за лечение и попечительство, запишите короткое видео со словами благодарности и пришлите нам.

Загружайте свои видео тут.

2020 год стал сложным для всего мира. Мы подумали, что завершение года — это хороший повод сказать „спасибо“. Мы покажем ваше видео в эфире 18-го декабря. Это может быть благодарность врачу, медсестре, водителю скорой, волонтеру... Присоединяйтесь к инициативе и выражайте благодарность тем, кто этого заслуживает!” — говорится в условиях акции.

Спасибо врачам, что спасают нас!

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Мультимедиа
Смотреть еще
Власть / Скандал / Видео / Главные новости / Фото / Статьи / Промышленность
7-12-2020, 19:30
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще