Знаменитое трогательное фото стало символом благодарности медикам

Фото, уже успевшее стать легендарным в сети, стало ещё и символом благодарности медикам. Журналист Савик Шустер запустил акцию в рамках которой предлагает поблагодарить врачей за их труд. Символом своего проекта он выбрал известное фото врача-инфекциониста Ольги Голубовской.

Трогательное фото был сделано в апреле 2020 года, на нем Ольга Голубовская, стоя на пороге инфекционного отделения Александровской больницы (Киев), обнимает и прижимает к себе молодую девушку. На фотографии врач будто стремится защитить девушку, оградить ее от напастей.

Фото не один раз использовалось СМИ для иллюстрации новостей о борьбе с пандемией коронавируса, в соцсетях его репостили, призывая помнить о титанических усилиях, прилагаемых медиками во имя спасения наших жизней.

Мало кто знает, что девушка на фото — журналистка — замглавного редактора ИА УНН, телеведущая Анастасия Дайнод.

Коллектив УНН поддерживал стремление коллеги Савика Шустера и его команды выразить благодарность медикам:

"Мы поддерживали и будем поддерживать медицинских работников, мы благодарны им за самоотверженность, особенно в период эпидемии. И в свою очередь просим наших сограждан не забывать, о том что все мы пациенты и в трудные времена, каждому из нас хочется поддержки и объятий, которые защитят от всего плохого".

Быть благодарным нетрудно!

У Шустера пишут:

“Поблагодарите тех, кто помог пережить этот год! Если вы болели в этом году коронавирусом и хотите поблагодарить медицинских работников за лечение и попечительство, запишите короткое видео со словами благодарности и пришлите нам.

Загружайте свои видео тут.

2020 год стал сложным для всего мира. Мы подумали, что завершение года — это хороший повод сказать „спасибо“. Мы покажем ваше видео в эфире 18-го декабря. Это может быть благодарность врачу, медсестре, водителю скорой, волонтеру... Присоединяйтесь к инициативе и выражайте благодарность тем, кто этого заслуживает!” — говорится в условиях акции.

Спасибо врачам, что спасают нас!