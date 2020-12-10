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Минздрав реформирует "экстренку": внедряется концепция "золотого часа"

20:00, 10 дек 2020
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Министерство здравоохранения Украины и Всемирный банк начали воплощение новой модели работы экстренной медицинской помощи. Она предусматривает оснащение отделений экстренной медицинской помощи новым медицинским оборудованием и реализацию концепции "золотого часа". Об этом сообщается на странице МОЗ в Facebook.

"Министерство здравоохранения реализует ряд стратегических мероприятий по усовершенствованию системы экстренной медицинской помощи в Украине. Речь идет о внедрении обновленных стандартов оказания неотложной помощи и операционных процедур, которые разработала группа украинских и иностранных специалистов, опираясь на международный опыт. Инициатива реализуется в рамках совместного с Всемирным банком проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Проект предусматривает, что отделение "экстренки" в около полусотни опорных больниц Украины будут оснащены новым медицинским оборудованием в соответствии с рекомендованными стандартами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в рамках проекта состоится обучение медицинского персонала в отделениях экстренной медицинской помощи по сертифицированным международным программам, которые будут адаптированы под особенности украинской системы здравоохранения.

"Целью проекта является развитие и синхронизация всех звеньев системы экстренной медицинской помощи домедицинской помощи, ЭМП на догоспитальном этапе, а также пребывание пациента в отделении ЭМП. Надлежащая последовательность и преемственность этапов оказания экстренной медицинской помощи позволит реализовать концепцию "золотого часа", который предусматривает предоставление помощи пациенту в течение первого часа после возникновения угрозы его жизни. Именно в этот период медики должны восстановить жизненно важные функции человека, иначе в органах и тканях могут развиться необратимые изменения с летальным исходом", - указано в сообщении.

Сообщается, что партнером Минздрава в реализации этого проекта выступает общественная организация Всеукраинский совет реанимации, который является представителем Европейского союза врачей неотложных состояний - EUSEM.

Напомним, в Минздраве рассказали, что и за сколько реформировать в "экстренке".

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