Украинские спортивные влоги в ютуб, топовая подборка по декабрь 2020

Влогерство в Украине хотя еще молодое, но уже имеет свою историю. Инфокава начинает серию материалов об этом важном социальном сегменте медиа.

Представляем первую лучшую подборку в категории спорт и здоровую жизнь:

SmooveUkraine

Баскетбольный ютуб журнал от Дмитрия Кривенко. Смотрите выпуск как Дмитрий собрался на соревнования, и попал в карантинную ситуацию с короной вирусом в ОАЭ.

Герои площадок

Еще один влоги о баскетболе. Довольно хорошо вышел выпуск с чемпионкой мира по каратэ Анжеликой Терлюгою, это не могло не привлечь внимания экспертов «Инфокавы».

От души в душу

Это интересный контент в стиле «вопрос-ответ» не только о спортсменах, но выпуск с самым сильным человеком мира 2020 Алексеем Новиковым следует пересмотреть всем любителям спорта, и тем, кто стремится достичь целей.

Зе интервьюер

Анатолий Анатолич - известный шоумен, и мастер общения, не единожды поднимает кадры интересных тем в своем влог-журнале. О спорте и не только, смотрите в новом выпуске видео с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.

UA Sport Community

Независимый влог который поднимает актуальны темы по развитию спорта в Украине как со спортсменами так и с руководителями федераций и меценатами спорта. О развитии молодежного спорта, в частности BMX смотрите в выпуске.

Трендец

Самый популярный влог о футболе от Дмитрия Поворознюка. Бывший журналист сначала стал влогером, а затем решил стать еще и футболистом ровенского «Вереса». Как получилось такое камео влогер-футболист смотрите в шестой серии.

Спорт Провокатор

Еще один интересный влог канал о жизни спортсменов от Ивана Юрьевича. Ирина Блохина - дочь звездной пары футболиста и чемпионки художественной гимнастки, в частности рассказала, как переехала в США, и снялась в голливудском хите «Пульт». Почему Ирина вернулась из Нью-Йорка в Киев, и как поддерживает развитие художественной гимнастики Украины - смотрите в новом видео влоге «Спорт Провокатор».

Конечно Влогов и спортивных блоггеров гораздо больше, поэтому снимайте красивые видео, которые популяризирует украинский спорт - мы обязательно вас включат в следующую подборку.