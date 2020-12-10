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Власть / Экотехнологии

Пластиковые пакеты запрещены: Украина переходит на бумажные

18:30, 10 дек 2020
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Комитет Верховной Рады поддержал законо з апрете на пластиковые пакеты и штрафы за нарушение до 8500 гривен. Об этом сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на своей странице в Facebook.

"...Депутаты парламентского комитета поддержали законопроект №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов" для рассмотрения во втором чтении и принятия его Верховной радой в целом", - написал министр.

Закон предлагает запретить:

- сверхлегкие пластиковые пакеты;
- легкие пластиковые пакеты, толщиной до 50 мкм;
- оксоразлагающиеся (оксобиоразгалающиеся) пластиковые пакеты.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 ​​мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

"Распространение пластиковых пакетов будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен", - сообщил глава Минприроды.

Напомним, в конце ноября в Верховной раде приступили к доработке закона №2051-1 о запрете пластиковых пакетов. 3 ноября парламент отправил этот законопроект на второе чтение.

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