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Шмигаль назвал локдаун "зимними каникулами ради безопасности": что именно запретят?

21:12, 09 дек 2020
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Кабинет министров Украины определился с датами всеобщего локдауна - он применяется как система сдерживающих мероприятий, которые вводятся для сдерживания распространения заболеваемости. Локдаун будет действовать с 8 по 25 января. 

Во время локдауна в Украине с 8 января по 25 января 2021 года запрещается:

  • Посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений.
  • Работа кафе, баров, ресторанов, кроме навынос и заведений общепита в аэропортах. В отелях запрещена работу ресторанов с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.
  • Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости.
  • Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.
  • Прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадке) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно.
  • Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей, при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий
  • Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

Что касается товаров и услуг первой необходимости, то действовать будут следующие, и выглядеть это будет так:

  • Осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
  • С 11 января по 21 января рекомендовано, по возможности, установить дистанционный режим работы. При этом об ограничении работы общественного транспорта в проекте постановления не идет. Предполагается, что останутся действующие запреты на перевозку количества людей, большего, чем число сидячих мест.
  • Постановление также продлевает действующий карантин, введенный до 31 декабря, до 28 февраля.
  • Запрещен прием посетителей в кинотеатры и учреждения культуры и других субъектов деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном кинозале или зале.
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