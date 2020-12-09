Шмигаль назвал локдаун "зимними каникулами ради безопасности": что именно запретят?

Кабинет министров Украины определился с датами всеобщего локдауна - он применяется как система сдерживающих мероприятий, которые вводятся для сдерживания распространения заболеваемости. Локдаун будет действовать с 8 по 25 января.

Во время локдауна в Украине с 8 января по 25 января 2021 года запрещается:

Посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений.

Работа кафе, баров, ресторанов, кроме навынос и заведений общепита в аэропортах. В отелях запрещена работу ресторанов с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости.

Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

Прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадке) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно.

Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей, при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий

Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

Что касается товаров и услуг первой необходимости, то действовать будут следующие, и выглядеть это будет так: