Cамые страшные в истории случаи массового вымирания людей

Эпидемия — это когда инфекционное заболевание распространяется территориально и во времени. Некоторые эпидемии могут длиться веками, буквально захватывая большие территории. Пандемия — это чрезвычайно сильная вспышка эпидемии, когда она заражает население чуть ли не всего земного шара и тогда вымирают миллионы людей. Каковы же были пять самых страшных в истории человечества вымираний от инфекционных болезней, пишет Telegra.ph.

1. Юстинианова чума

Первая известная человечеству пандемия чумы началась при императоре Юстиниане I в 541 году. Продлилась два века и за это время унесла жизни примерно ста миллионов человек. Если взять в расчёт, что вся популяция человечества составляла 400–500 миллионов, цифра получается ещё более внушительной.

Из летописей нам известно, что источником стал Египет. Из него по торговым путям через Средиземноморье чума попала в Константинополь. Из торгового центра — столицы — чума стала распространяться по всей территории Византии и вскоре вышла за её пределы, пройдя в итоге по всей Европе, достигнув Южной Азии и Аравии.

Уровня пандемии чума достигла к 544-му году, тогда в одном только Константинополе ежедневно умирало до 5 тысяч человек. Византийский историк Прокопий Кесарийский писал:

От чумы не было человеку спасения, где бы он ни жил — ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы. Много домов опустело, и случалось, что многие умершие за неимением родственников или слуг лежали по нескольку дней несожжёнными. В это время мало кого можно было застать за работой. Большинство людей, которых можно было встретить на улице, являлись теми, кто относил трупы. Вся торговля замерла, все ремесленники бросили своё ремесло.

Почти 70 % населения Константинополя вымерло. Представь, что живёшь в городе, где такое происходит. Каждый день видишь, как тела мертвецов везут по центральным улицам. Их буквально тысячи в день. Постоянно и везде идут похороны, периодически выносят кого-то из соседей. Скоро и за тобой зайдут.

2. Чёрная смерть

Чёрная смерть, или чёрный мор, — это вторая в истории пандемия чумы. Началась в 1346-м, а её отдельные вспышки продлились аж до XIX века. Чёрная смерть оставила свой след в истории Европы, наложив отпечаток на психологию, культуру и даже генетический состав населения. Появившись на побережье Каспийского моря, чума распространилась по всей Евразии и Северной Африке.

Такое распространение чума получила из-за неэффективности средневековой медицины. Религиозные институты, борясь с чумой, способствовали только её распространению. Возродились суеверия, языческие культы жертвоприношений, да и сама церковь занималась гонениями. Произошёл всплеск религиозного фанатизма, вылившийся в охоту на ведьм. В итоге население Европы снова быстро сократилось вдвое.

Кстати о ведьмах: можешь посмотреть фильм 2011 года «Время ведьм» — вероятно, это последний нормальный фильм с Николасом Кейджем. События разворачиваются в этот самый период. Несмотря на средний бюджет, картинка выглядит атмосферно, да и каст в целом неплохой.

3. Холера

Разрушительные вспышки холеры происходят в нашей истории периодически. Об этой болезни известно как минимум ещё с II века. Также известно, что источником всегда является долина Ганга — главной реки Индии. Люди вообще такие создания, которые, собираясь вместе, обязательно заболевают чем-нибудь совершенно адским. В случае с Гангом добавляется ещё и намеренное его загрязнение.

Ганг — одна из самых грязных рек в мире, что неудивительно. Даже сегодня, в XXI веке, в Индии есть священный город Варанаси. Чтобы отправить покойника в путь наиболее комфортно, его тело нужно принести на набережную, кремировать и прах пустить по реке. У бедных людей не хватает денег на нормальную кремацию, и в итоге по реке курсируют полусожжённые разлагающиеся тела. Можешь сам посмотреть, как идут приготовления.

Первая настоящая пандемия холеры произошла в 1817 году — она охватила все без исключения страны Азии. Количество жертв неизвестно, ведь кто там будет считать индусов или китайцев, но точно миллионы человек. До Европы на этот раз не дошло благодаря аномально холодной зиме, остановившей многие торговые маршруты. Однако следующая вспышка уже проникла не только в Европу, но даже в США — на континент вообще в другом конце мира.

В России пик эпидемии пришёлся на 1830-е — у нас уже тогда было много антипрививочников. Люди в деревнях принимали отряды, занимавшиеся дезинфекцией колодцев хлорной известью, за отравителей. Тогда многие дезинфекторы оказались на вилах, а иногда дело доходило до настоящих холерных бунтов.

4. Испанский грипп

Испанка стала самой массовой эпидемией гриппа в истории человечества. В 1918–1919 годах во всём мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек — это почти треть от всего населения. Из них примерно каждый седьмой умирал. Таким образом, испанский грипп выкосил 5 % популяции людей и стал одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.

Эпидемия началась где-то в окопах в последние месяцы Первой мировой войны. Тяготы войны — это в первую очередь антисанитария, скученность военных лагерей и лагерей беженцев, плохое питание. Будто ужасов самой войны было мало — тут ещё и болезнь пришла. Количество жертв которой очень быстро превысило число жертв самой войны. Масштабы пандемии были таковы, что в некоторых городах счёт трупов снова перевалил за отметку тысячи в день. В Кейптауне машинист поезда заявил о смерти шести пассажиров на участке всего в пять километров. В Австралии врач насчитал за один час на одной только улице 26 похоронных процессий.

Испанка так называется по месту максимального всплеска — Испании. 40 % населения страны было заражено, в том числе и король Альфонсо XIII, который, впрочем, выжил. В результате технологического прогресса появились поезда, пароходы, дирижабли. Люди стали намного мобильнее, чем прежде, и во всём мире осталось только одно нетронутое испанкой населённое место — остров Маражо в устье Амазонки. Теперь ты знаешь, куда двигаться в случае зомби-апокалипсиса.

5. Индейское вымирание

Всего несколько сотен конкистадоров уничтожили целую империю ацтеков, завоевали всю Мезоамерику. С одной стороны, вроде всё так, но с другой — и не совсем так. Дело в том, что примерно 70–80 % населения всей Центральной Америки погибло не от испанских ружей и мечей, а от европейских болезней, пришедших с испанцами.

Европа, переживая многочисленные эпидемии и пандемии, постепенно вырабатывала иммунитет. К XVI веку европейцы пережили несколько видов чумы, проказу, тиф и прочее. Всякий раз эти пандемии выкашивали чуть ли не половину населения. Теперь представь, что к индейцам пришло всё это вместе и сразу. Естественно, уровень смертности приближался к 100 %, выкашивая буквально под ноль целые города.