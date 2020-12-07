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Украинка в списке самых влиятельных женщин мира по версии BBC

22:30, 07 дек 2020
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BBC обнародовала список самых влиятельных и вдохновляющих женщин года. В него, в частности, вошла уроженка Украины, предпринимательница Анастасия Волков — основатель стартапа Flurosat, который предоставляет технологические услуги аграрному бизнесу в разных странах мира, пишет ВВС.

Сервис работает по подписке и помогает фермерам получать различные данные относительно состояния их урожая.

Flurosat анализирует спутниковые снимки полей, фотографии, сделанные дронами, применяет технологии искусственного интеллекта и на основе полученной информации дает фермерам советы, как лучше обращаться с урожаем.

Пользователь, например, может получить подсказки и рекомендации, как поливать урожай, использовать удобрения и тому подобное.

Как уверяют в Flurosat, благодаря их системе можно выявить потенциальные проблемы с урожаем задолго до того, как они станут заметны невооруженным глазом.

Рейтинг BBC не единственный, куда попала Волкова. Этим летом журнал Массачусетского института технологий включил ее в список новаторов в возрасте до 35 лет.

Flurosat частично создается в Украине — здесь работает команда разработчиков проекта.

Сейчас услугами сервиса пользуются более тысячи компаний из 15 стран мира.

Напомним: в прошлом году 34-летняя украинка Ольга Дудченко вошла в мировой рейтинг инноваторов издания MIT Technology Review «35 до 35».

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