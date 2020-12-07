"Поддержать"
Тренды:
Новости
Пошаговый старт в беттинге с нуля до первых выигрышей PR
Cамые страшные в истории случаи массового вымирания людей
Украинка в списке самых влиятельных женщин мира по версии BBC
Пенсию не дают, но в армию призывают: как "разводят" граждан ОРДЛО с российскими паспортами
Глобальный музыкальный топ-2020 от Spotify: что слушали больше всего
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса ИНФОГРАФИКА
Мясо из пробирки скоро будет дешевле, полезнее и вкуснее натурального
В Кагарлыке за пытки и изнасилование в полицейском участке судят 5 правоохранителей
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
Как сделать стикеры и наклейки своими руками PR
На кого работает Венедиктова, и почему она "отмазывает" зама Ермака
Зеленский решил, что локдаун не нужен: "количество заболевших не растет, как магазины Рошен"
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
НАБУ и САП завершили расследование о миллионной взятке руководству органов
В Запорожье в небо поднялся новый украинский самолет
Все новости
Политика / Главные новости

Пенсию не дают, но в армию призывают: как "разводят" граждан ОРДЛО с российскими паспортами

22:00, 07 дек 2020
114
Версия для печати

Граждан на оккупированных территориях Донбасса, имеющих российские паспорта, уже призывают служить в Вооруженные Силы России, хотя социальных гарантий с этим гражданством они не имеют. Об этом на презентации отчета "Интеграционные процессы РФ в ОРДЛО" заявил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает УНН.

"Сейчас они наращивают потенциал выдачи паспортов. И уже, как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российский паспорт и их уже призывают в ВС российской Федерации. Гражданин получивший псевдо российский паспорт, у него нет социальных гарантий - права на пенсию и такое другое, но есть обязанность служить в РФ ", - сказал Лисянский

Добавим, отчет подготовлен ОО "Восточная правозащитная группа".

Напомним, Кабмин расширил перечень уполномоченных органов России, которые выдавали паспорта для жителей ОРДЛО и Крыма, которые не будут признаваться Украиной.

* * *

Школьникам на временно оккупированных территориях Донбасса ускоряют выдачу паспортов "ДНР" и "ЛНР", чтобы выдать гражданство России. Об этом на презентации отчета "Интеграционные процессы РФ в ОРДЛО" заявил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает корреспондент УНН.

“Ученикам школ ОРДЛО, 9-11 классы, ускоряют выдачу паспортов так называемых незаконных вооруженных формирований „ЛНР“ и „ДНР“. Для чего? Все очень просто, чтобы они быстрее получили паспорт гражданина Российской Федерации. А потом они еще приняли такой закон, если у тебя отец и мать с такими паспортами, то ребенок автоматически становится гражданином РФ”, — сказал Лисянский.

* * *

Кабмин Украины расширил перечень уполномоченных органов России, которые выдавали паспорта для жителей ОРДЛО и Крыма, и потому - не будут признаваться Украиной, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин расширил перечень пунктов выдачи российских паспортов для жителей ОРДЛО и Крыма, что не будут признаваться Украиной", - написал Гончаренко.

Следовательно, среди уполномоченных органов иностранного государства, выданные которыми паспорта не признаются Украиной:

- управление по вопросам миграции ГУ МВД России в Ростовской области,
- отделение по вопросам миграции Управления МВД России в городе Шахты Ростовской области,
- отделение по вопросам миграции отдела МВД России в городе Гуково Ростовской области,
- отдел по вопросам миграции Управления МВД России в городе Донецке Ростовской области и другие.

Напомним, по данным украинской разведки, российские кураторы проводят на оккупированной части Донбасса меры по ускорению принудительной паспортизации населения.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Мультимедиа
Смотреть еще
Власть / Скандал / Видео / Главные новости / Фото / Статьи / Промышленность
7-12-2020, 19:30
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще