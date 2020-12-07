Пенсию не дают, но в армию призывают: как "разводят" граждан ОРДЛО с российскими паспортами

Граждан на оккупированных территориях Донбасса, имеющих российские паспорта, уже призывают служить в Вооруженные Силы России, хотя социальных гарантий с этим гражданством они не имеют. Об этом на презентации отчета "Интеграционные процессы РФ в ОРДЛО" заявил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает УНН.

"Сейчас они наращивают потенциал выдачи паспортов. И уже, как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российский паспорт и их уже призывают в ВС российской Федерации. Гражданин получивший псевдо российский паспорт, у него нет социальных гарантий - права на пенсию и такое другое, но есть обязанность служить в РФ ", - сказал Лисянский

Добавим, отчет подготовлен ОО "Восточная правозащитная группа".

Напомним, Кабмин расширил перечень уполномоченных органов России, которые выдавали паспорта для жителей ОРДЛО и Крыма, которые не будут признаваться Украиной.

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Школьникам на временно оккупированных территориях Донбасса ускоряют выдачу паспортов "ДНР" и "ЛНР", чтобы выдать гражданство России. Об этом на презентации отчета "Интеграционные процессы РФ в ОРДЛО" заявил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает корреспондент УНН.

“Ученикам школ ОРДЛО, 9-11 классы, ускоряют выдачу паспортов так называемых незаконных вооруженных формирований „ЛНР“ и „ДНР“. Для чего? Все очень просто, чтобы они быстрее получили паспорт гражданина Российской Федерации. А потом они еще приняли такой закон, если у тебя отец и мать с такими паспортами, то ребенок автоматически становится гражданином РФ”, — сказал Лисянский.

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Кабмин Украины расширил перечень уполномоченных органов России, которые выдавали паспорта для жителей ОРДЛО и Крыма, и потому - не будут признаваться Украиной, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин расширил перечень пунктов выдачи российских паспортов для жителей ОРДЛО и Крыма, что не будут признаваться Украиной", - написал Гончаренко.

Следовательно, среди уполномоченных органов иностранного государства, выданные которыми паспорта не признаются Украиной:

- управление по вопросам миграции ГУ МВД России в Ростовской области,

- отделение по вопросам миграции Управления МВД России в городе Шахты Ростовской области,

- отделение по вопросам миграции отдела МВД России в городе Гуково Ростовской области,

- отдел по вопросам миграции Управления МВД России в городе Донецке Ростовской области и другие.

Напомним, по данным украинской разведки, российские кураторы проводят на оккупированной части Донбасса меры по ускорению принудительной паспортизации населения.