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Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса

21:00, 07 дек 2020
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Медики ответили на самые популярные вопросы пациентов. Инструкцию для тех, кто перенес COVID-19, опубликовали на странице Академии семейной медицины Украины в Facebook.

Так, человек уже не болен, если после последнего повышения температуры прошло минимум три дня и 10 дней от появления первых симптомов коронавируса. При этом повышенная усталость, потеря вкуса и обоняния могут сохраняться у пациента на протяжении одного-двух месяцев, поэтому нужно вести как можно более здоровый и щадящий образ жизни.

Еще одним способом проверить, здоров ли человек, является проведение повторного ПЦР-теста через 10 дней от начала болезни. Однако проходить его перед выходом из самоизоляции не является обязательным.

Медики напомнили, что существует вероятность повторного заражения, поэтому следует придерживаться всех правил безопасности даже после перенесенного коронавируса.

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