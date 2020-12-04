На кого работает Венедиктова, и почему она "отмазывает" зама Ермака

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело. Об этом сообщает Украинская Правда на основании слов информированного собеседника в правоохранительных органах.

По словам источника, 2 декабря Татарову должны были объявлять подозрение в передаче взятки. В то же время детективы НАБУ увидели в реестре постановление о замене прокуроров.

Это решение Венедиктовой, которая ввела в дело себя и тоже теперь значится среди прокуроров, ведущих дело Татарова.

При этом отстраненным прокурорам САП постановление еще не предоставили для ознакомления.

Сведения о замене внесены в Единый реестр досудебных решений.

Кроме этого детективы НАБУ подавали в суд ходатайство об обыске у Татарова. Однако по словам источника УП, в результате слива информации последний узнал о следственных действиях, которые готовятся, и о готовящемся подозрении.

Позже НАБУ открыто обвинило офис Венедиктовой в саботаже дела по Татарову.

Ранее УП стало известно, что НАБУ расследует дело о возможной причастности Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.

С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася. По данным УП, антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

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Офис генпрокурора, относительно обвинения в Татарова, заявил, что действует "исключительно в рамках и определенных полномочий", в частности по делу "Укрстроя" и квартир для Нацгвардии, где фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, пишут на сайте ОГП.

В Офисе ответили, что Венедиктова 1 декабря она изменила группу прокуроров по делу о фальсификации и добавила в группу себя, потому что "дело приобрело резонансный статус" и надо обеспечить "быстрое, полное, объективное, всестороннее и эффективное исследование всех обстоятельств уголовного производства". Там подчеркнули, что она не должна ни с кем согласовывать такие свои действия.

В Офисе уточнили, что "с целью достижения эффективного досудебного расследования и изучения обстоятельств дела по существу" в состав группы прокуроров были включены и.о. руководителя САП Максим Грищук, а старшим группы определен начальник управления САП Андрей Довгань.

Там обратили внимание общественности и НАБУ, что "изменение группы прокуроров в уголовном производстве не влияет на проведение следственных розыскных действий в рамках досудебного расследования уголовного производства правоохранительным органом".

В ОГП выдвинули антикоррупционному бюро контробвинения. Упрекнули, что оно предало огласке видео негласных следственных действий "с целью попытки оказания давления на генерального прокурора с помощью медиа-сообщества и общественных активистов". По мнению Офиса, это является нарушением гарантии независимости прокурора в принятых им решениях, а оценка обоснованности подозрения любому человеку на основании нескольких видеоматериалов "была бы грубым нарушением основных конституционных принципов".

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Также в Офисе президента говорят, что президент Владимир Зеленский не влияет на деятельность правоохранительных органов и не вмешивается в расследования, а также не проводил совещания по поводу "защиты кого-то из ОПУ", сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина".

"И относительно своего окружения президент придерживается того же принципа: никакого кумовства в Офисе президента быть не может. Если НАБУ или любой другой правоохранительный, антикоррупционный орган докажет причастность кого-либо к преступлению, этот человек должен отвечать по закону. Никак иначе. Президент не мешает любым расследованиям, не позволяет вмешиваться в расследования, влиять на какие-то процессы и поддержит любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах", - сказал Подоляк.

Подоляк заявил также, что якобы "факты", предоставленные некоторыми представителями медиа, о совещании у главы государства ради "защиты кого-то из Офиса президента" являются абсолютной выдумкой.

Напомним

С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.

По данным УП, антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

В публикации Офиса Генпрокурора много деталей и отсылок к статьям КПК.

Вот дела, из-за которых возникла конфронтация:

- смена группы "смотрящих" прокуроров 1 декабря 2020 года в деле о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины, которое расследуется НАБУ (это как раз история Татарова);

- дело об экстрадиции бенефициарного собственника "ВиЭйБи Банка" (это история про Бахматюка);

- дело "Роттердам+" (ну здесь все понятно, Порошенко и Ахметов).

Подробности дел и аргументации есть на сайте ОГП.