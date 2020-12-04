Зеленский решил, что локдаун не нужен: "количество заболевших не растет, как магазины Рошен"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что локдауна в декабре не будет. Об этом Глава государства заявил в видеообращении на своих страницах в соцсетях, информирует УНН.
Отметим, сегодня Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что в декабре в Украине не планируют вводить жесткий карантин.
Также сообщалось, что в случае введения более жестких карантинных ограничений функционирование всех видов транспорта не будет приостанавливаться.
Напомним, Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству Украины ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января, чтобы сбить волну распространения COVID-19.
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Карантин выходного дня оправдал возложенные на него надежды и количество больных COVID-19 "перестало расти на столько же стремительно и геометрически, как когда-то магазин ROSHEN в стране". Об этом Глава государства заявил в видеообращении на своих страницах в соцсетях.
По его словам, все понимают, что в отдельных регионах есть проблемы, но они - точечные.