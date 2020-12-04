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Зеленский решил, что локдаун не нужен: "количество заболевших не растет, как магазины Рошен"

23:09, 04 дек 2020
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что локдауна в декабре не будет. Об этом Глава государства заявил в видеообращении на своих страницах в соцсетях, информирует УНН.

"Я верю и надеюсь, что, пока что, он нам не нужен. Мы взвешивали все "за" и "против". Очень много прогнозов, советовались с представителями местных властей. Получили заверения Минздрава относительно управления ситуации в больницах, и я рекомендовал Премьер-министр Украины (Денису Шмыгалю - ред.) не объявлять локдаун в декабре", - отметил Президент.

Отметим, сегодня Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что в декабре в Украине не планируют вводить жесткий карантин.

Также сообщалось, что в случае введения более жестких карантинных ограничений функционирование всех видов транспорта не будет приостанавливаться.

Напомним, Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству Украины ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января, чтобы сбить волну распространения COVID-19.

* * *

Карантин выходного дня оправдал возложенные на него надежды и количество больных COVID-19 "перестало расти на столько же стремительно и геометрически, как когда-то магазин ROSHEN в стране". Об этом Глава государства заявил в видеообращении на своих страницах в соцсетях.

"Карантин выходного дня, какое бы к нему не было отношение, оно разное, я понимаю, но он дал свой результат. Ежедневное количество заболевших перестало расти на столько же стремительно и геометрически, как когда-то магазины ROSHEN в стране. А потому нам удалось сбить эту динамику, а потому - медицинская система не пропустила нокаутирующий удар, а потому - справляется и она выдержит", - отметил Президент.

По его словам, все понимают, что в отдельных регионах есть проблемы, но они - точечные.

"Мы знаем, работаем, уверены, что все обязательно решим. Мы укрепляемся и хотим быть готовыми ко всему: чтобы было достаточно коек, достаточно кислорода, а в целом, общая ситуация контролируется. И не требует ввода локдауна", - отметил Зеленский.
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