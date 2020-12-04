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НАБУ и САП завершили расследование о миллионной взятке руководству органов

22:00, 04 дек 2020
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Завершено расследование организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, сообщает пресс-служба НАБУ.

Трем подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением дела в суд. Среди них:

первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве;
один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов;
экс-руководитель одного из департаментов ДФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии.

Расследование в отношении организатора преступления Злочевского выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings) Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко.

Напомним:

12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.
3 июня руководители САП и НАБУ заявили, что к делу могут быть причастны работники Офиса генпрокурора. В ОГПУ ответили, что проводят служебное расследование факта вмешательства в Единый реестр досудебных расследований для проверки закрытия дела экс-министра экологии Николая Злочевского.
По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.
Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.

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