Провокация на границе с РФ: в ФСБ заявляют о погибшем в ходе перестрелки

Федеральная служба безопасности России заявила о перестрелке на границе с Украиной, есть один погибший якобы при попытке "нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию". Об этом сообщает УНН.

"На участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - говорится в сообщении ФСБ.

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О ситуации с якобы стрельбой на границе с Россией в ГПСУ узнали из СМИ, а официальное письмо от российских коллег поступило в 11:00 — через 12 часов после происшествия. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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“Хочу отметить, что мы сразу начали проверять информацию, появившуюся в СМИ со ссылкой на пограничную службу ФСБ РФ, о том, что якобы на границе с Украиной произошло какое-то нарушение и далее — огневое противостояние, в результате которого погиб один человек. Добавлю, что около 11:00 нам поступило письмо от российской стороны, где отмечают это событие. Там сообщается, что это имело место в полночь по московскому времени (23:00 по Киеву — ред.). Добавлю, что пограничные наряды ГПСУ не фиксировали никаких выстрелов на общем участке границы с Россией. И мы видим большой промежуток времени о, котором говорит российская сторона, между тем, когда произошло событие и до информирования украинской стороны. Немедленного информирования для реагирования на ситуацию не было. На данный момент, мы проверяем все участки местности на границе с Россией. В том числе, и то направление, которое отмечала российская сторона”, — сообщил представитель ГПСУ.

В ближайшее время должна произойти пограничная представительная встреча, чтобы российская сторона могла сообщить дополнительные обстоятельства этого события, о которых она отмечала в письме.

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Во время погранично-представительской встречи, российская сторона не дала информацию, которая подтверждала заявление пограничной службы ФСБ РФ, в отношении стрельбы и смерти на российско-украинской границе. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала смежная сторона, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано. Также нет информации, подтверждающей достоверность сообщения российских пограничников.

Во время погранично-представительской встречи на линии границы российские пограничники настаивали на ранее предоставленной информации, однако не смогли предоставить никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, в т.ч. следов пересечения границы на местности. Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о личности, которая, по их сообщению, погибла, и оружии, которое нарушитель мог использовать", - сообщили в ГПСУ.

Сообщается, что ГПСУ немедленно начала проверку информации, со ссылкой на ПС ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской области, что появилась в СМИ относительно возможного нарушения группой лиц границы с Украиной и огневого противостояния.

"По информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11:00, событие якобы состоялась в направлении российского н.п. Порозо полуночи по московскому времени в ночь с 3 на 4 декабря. Доэ этого любой информации от сопредельной стороны не поступало", - отметили в пограничной службе.

Также пограничники сообщают, что на соответствующий участок границы Украины были направлены дополнительные группы пограничников, задействованы все необходимые силы, включая оперативный блок. Для выяснения всех обстоятельств были привлечены сотрудники взаимодействующих органов.