"Золото" и "серебро" завоевала Сборная Украины по художественной гимнастике на ЧЕ в Киеве

Стал известным доработок сборной Украины по художественной гимнастике в третий день чемпионата Европы, продолжается в Киеве, сообщает Федерация художественной гимнастики Украины.

Карина Сыдорак представила Украину в финале с лентой. Высокое исполнение позволило нашей грации завоевать “серебро” в этом виде. “Золото” завоевала болгарка Стиляна Николова (21,550), а третьей стала израильтянка Дарья Атаманов (21,150).

Украинские грации стали безоговорочными победителями финала с 5 мячами (35,350). Второе место заняли израильтянки (34,450), а “бронзу” завоевали эстонки (32,800).

В упражнении с обручами и булавами наши грации допустили две серьезные ошибки, сказалось на балах и место на пьедестале — 31,150 и “серебро” в этом виде. Историческое “золото” завоевала команда Турции (31,150), а на бронзовую ступень пьедестала поднялись азербайджанки (30,650).

Таким образом, сегодня украинки принесли в копилку сборной два “золота” и два “серебра”, а всего на этом старте наши спортсменки уже завоевали 6 медалей (3 “золота”, 2 “серебра” и “бронзу”).

Напомним, что в рамках данного соревновательного дня также “золото” выиграла украинка Полина Карика.