ТВ, ВИЧ, COVID - что убивает нас эффективнее. Статистика без эмоций

Первого декабря человечество отметило Всемирный день борьбы со СПИДом: демонстрации, акции, упоминание умерших, планирование поддержки тех, что сейчас живет со СПИДом и много еще чего, сообщает Объединенная программа ООН по ВИЧ / СПИДу (ЮНЭЙДС). Пожалуй, самое время сравнить, что же убивает нас более интенсивно: старый как мир туберкулез, ужас ХХ века ВИЧ \ СПИД или новая напасть - COVID.

ВИЧ \ СПИД в мире

"Основной темой Всемирного дня борьбы со СПИДом в этом году стала "Международная солидарность, общая ответственность", - говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, по состоянию на конец 2019 в мире проживало 38 млн людей с ВИЧ, а с начала эпидемии ВИЧ / СПИДа вирусом заразились около 75 700 000 человек.

Согласно информационному бюллетеню ЮНЭЙДС, в 2019 году в мире СПИДом заразились 1 700 000 человек в мире, 38 млн человек живут с ВИЧ-инфекцией, 690 тыс. Человек умерли от болезней, связанных со СПИДом. Общемировое число людей, живущих с ВИЧ, около 40 млн человек, число новых случаев заражения ВИЧ ежегодно почти 2 000000; почти миллион - умирают.

В мире в 2019 году от болезней, сопутствующих СПИДу, умерли около 690 000 человек, всего от первого обнаружения до 2019 года - почти 32 700 000.

По состоянию на конец июля 2020 в мире антиретровирусную терапию получали около 26 млн человек.

Фиксируется постепенное снижение количества инфицированных: на 11% относительно 2010 года. Показатель смертности в результате СПИДа тоже снизился почти на 50% от пикового показателя 2005 года. Все это удалось благодаря слаженности методов и работы медицинских учреждений

В организации подчеркнули, что пожилые люди, живущие с ВИЧ, или люди, которые живут с ВИЧ с проблемами сердца и легких, могут подвергаться более высокому риску заражения COVID-19 и иметь более серьезные симптомы.

"COVID-19 наглядно продемонстрировал, что при любой пандемии безопасность всех зависит от безопасности каждого. Чтобы достичь успеха, необходимо оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Искоренение стигмы и дискриминации, учета интересов населения и применения подходов, основанных на правах человека и гендерное равенство - вот главные условия прекращения пандемий ВИЧ и COVID-19 ", - заявили в ЮНЭЙДС.

ВИЧ \ СПИД в Украине

В Украине по состоянию к началу 2020 года проживает более 250 000 человек с ВИЧ. Более 80 000 из них не знают о своем статусе. Об этом свидетельствуют обновленные оценочные данные. 63% всех людей с ВИЧ в Украине живут в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой, Киевской областях и в городе Киев.

За десять месяцев 2020 году в Украине по данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины было зарегистрировано 13277 случаев ВИЧ-инфекции - среди которых 66 детей до 14 лет, 3533 случая СПИДа - среди которых 36 детей до 14 лет и 1802 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины, 7 у детей до 14 лет и 44 случая ВИЧ-инфекции среди иностранцев. Информация приведена без учета АР Крым и Севастополя, которые не предоставляют данных по статистике эпидемии с апреля 2014 года. Также отсутствуют данные по некоторым месяцев с Донецкой и Луганской областей, с лета 2014 года данные из этих регионов не поступают в полном объеме. Об этом сообщает Фонд Елены Пинчук.

К началу 2020 года в Украине под наблюдением находилось 169 787 ВИЧ-инфицированных. 136105 из них или 54,1% от оценочного количества людей с ВИЧ в Украине получают антиретровирусную терапию.

В 2015-2019 годах в Украине умерли 28 499 человек с ВИЧ-инфекцией, от СПИДа умерло больше половины из них. Люди с ВИЧ-инфекцией также часто умирают от туберкулеза.

От первого случая регистрации ВИЧ-инфекции в Украине в 1987 году было зарегистрировано более 51 000 смертей от СПИДа - 7,7 на 100 000 населения.

Туберкулез в мире

Туберкулез является одной из 10 основных причин смерти и ведущей причиной смерти от одного инфекционного агента. В 2019 году в мире от болезни умерло 1 400 000 человек, в том числе более 200 тыс. человек с ВИЧ, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Это больше, чем от любой другой инфекционной болезни. Однако вакцины от туберкулеза для взрослых до сих пор нет - только для детей.

"По оценкам, в 2019 году во всем мире туберкулезом заболело около 10 000 000 человек - 5,6 миллиона мужчин, 3,2 миллиона женщин и 1,2 миллиона детей", - отмечает организация.

На 30 стран с высоким бременем туберкулеза в 2019 году приходилось 87% новых случаев заболевания. Среди стран с высокой заболеваемостью лидирует Индия, за ней следуют Индонезия, Китай, Филиппины, Пакистан, Нигерия, Бангладеш и Южная Африка.

Туберкулез в Украине

По данным Центра медицинской статистики МЗ Украины, в Украине за 2019 количество впервые зарегистрированных заболеваний на ТВ, включая его рецидивы, составила 25 237, или 60,1 на 100 000 населения, что на 3,5% меньше показателя 2018 (62,3 на 100 000 населения). Умерло от туберкулеза в 2019 году почти 4 тыс. человек.

COVID в мире

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 63770421 человек, из них выздоровели 40 954 635. Количество умерших возросло до 1 478 923.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (13 709 941), Индия (9462 809), Бразилия (6 386 787), Россия (2 302 062), Франция (2 275 429), Испания (1656 444), Великобритания (1647 230), а также Италия (1 620 901), Аргентина (1 432 570), Колумбия (1 324 792), Мексика (1 122 362) и Германия (1 085 765).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (270 509), Бразилии (173 817), Индии (137 621) и Мексике (106 765).

COVID в Украине

В Украине на 8 часов 2 декабря зафиксировано уже 758 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 13 000, при этом количество выздоровевших за сутки превышает количество заболевших. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"13 141 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 декабря 2020 года. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников", - сообщил Степанов.

За все время пандемии в Украине: заболело - 758 264 человека; летальных случаев - 12717.

Итоги

1) Число новых случаев заражения ВИЧ в мире ежегодно почти 2 000 000; почти миллион - умирают; в Украине за год инфицируется до 15 000 человек умирает - до 5 000 человек.

2) В мире туберкулезом ежегодно заболевает около 10 000 000 человек, умирает до 1 500 000 человек; в Украине в год количество впервые зарегистрированных заболеваний туберкулезом - до 25 000, умирает - почти 4 000 человек.

3) Всего в мире на 2 декабря 2020 на COVID-19 инфицировано 63 770 421 человек, число умерших возросло до 1 478 923; в Украине всего на 2 декабря 2020 инфицированы коронавируса 758 264 лица, летальных случаев - 12 717.

Итак: COVID-19 на данный момент несомненно в лидерах инфекционных убийц. Такими темпами мир скоро будет отмечать день борьбы с коронавирусом - акциями, митингами и поминками... Неприятное открытие для тех, кто до сих пор уверяет, что никакого коронавируса нет, а "пандемия" - происки зловредной "мировой закулисы"...