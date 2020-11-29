Дарт Вейдер ушёл в иные миры - умер исполнитель роли главного злодея "Звёздных войн"

2020-й год стал годом смерти многих известных личностей. Большинство из них находилось в преклонном возрасте, но для поклонников их уход всегда становился неожиданным и болезненным ударом. Таким, каким для приверженцев культового сериала "Звёздные войны" стал уход в иные миры Дарта Вейдера - английского актёра Дэвида Проуза.

Дэвид Проуз, английский актер, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальных фильмах «Звездных войн», скончался в возрасте 85 лет, сообщила его управляющая компания в воскресенье, передаёт Reuters.

«С большим сожалением и душераздирающей грустью для нас и миллионов поклонников по всему миру приходится объявить, что Дэйв Проуз скончался в возрасте 85 лет», - говорится в заявлении Bowington Management в Twitter.

Чемпион-тяжелоатлет, ставший актером, исполнил роль тела, но не голоса одного из самых известных злодеев кино. Голосом Дарта Вейдера в маске в «Звездных войнах», «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая» говорил не менее известный актёр Джеймс Эрл Джонс (США).

В 2000 году королева Елизавета наградила Проуса за заслуги перед благотворительностью и за безопасность дорожного движения после того, как он сыграл главную роль персонажа под названием «Человек Кодекса Зеленого Креста», который поощрял безопасность пешеходов на дорогах, в длительной общественной кампании.