Арахамия рассказал до чего договорились на совещании фракций ВР

Во время совещания фракций Верховной Рады в субботу, 28 ноября, был обсужден законопроект о Конституционном суде Украины, одновременно нардепы не пришли к окончательным договоренностям. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам по итогам совместного заседания руководства парламента, правительства и лидеров фракций, передает УНН.

"По КСУ еще продолжаются консультации. Мы до понедельника определимся с законом по декларированию, а по самому КСУ, по состоянию на сейчас, выглядит наиболее компромиссным законопроект о двух третях, о том, что решение КСУ по Конституции должны приниматься двумя третями состава КСУ... На следующей неделе должны принять в первом (чтении - ред.) и в целом какую-то версию компромиссную законопроекта о возвращении электронного декларирования", - сказал Арахамия.

Он отметил, что о том, какая именно версия это будет - до понедельника будет найден консенсус между фракциями.

Также, отметил глава фракции, были предложения от нескольких фракций сделать три недели подряд сессионными. В то же время, он их не поддерживает.

Нардеп сообщил, что среди прочих вопросов был рассмотрен законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины.

"По НАБУ мы поговорили, есть полное согласование. То есть, все фракции высказались за поддержку этого законопроекта", - сказал он.