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В Украине уже 709 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 16 294

20:00, 28 ноя 2020
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В Украине н28 ноября зафиксировано уже 709 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - опять более 16 тысяч, очередной антирекорд для страны. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

“16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 ноября 2020 года. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник”, — написал Степанов.

Также за минувшие сутки:

▪️ госпитализированы — 1639 человек;
▪️ летальных случаев — 184;
▪️ выздоровели — 8897 человек;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 67 348 (в том числе методом ПЦР — 43 458, методом ИФА — 23 890).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 709 701 человек;
— выздоровели — 335 135 человек;
— летальных случаев — 12 093;
— проведения ПЦР-тестов — 4 463 249.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях”, — сообщил министр.

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