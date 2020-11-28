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Общество / Криминал

В Харькове горел торговый центр "Барабашово"

19:00, 28 ноя 2020
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В Харькове произошел пожар на территории ТЦ "Барабашово": с огнем боролись около 100 пожарных и 15 отделений спасателей на автоцистернах. Жертв, к счастью нет, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 ноября в 2:39 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове. Горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная. Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить 2 десятка павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было. Охранники немедленно позвонили на номер "101" и в добровольное противопожарное формирование торгового центра. Прибывшие к месту пожара добровольцы подали на тушение первый пожарный ствол", - говорится в сообщении.

Через 10 минут по повышенному номеру вызова на место прибыли 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах. На тот момент огонь бушевал уже на площади 1000 кв.м. Руководитель тушения пожара немедленно повысил уровень сложности пожара до 3-го, а прибывший на место происшествия штаб пожаротушения, который принял руководство на себя, - до 4-го.

Всего в тушении пожара принимали участие 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения. Кроме того, работают 2 автоцистерны учебного подразделения. Всего задействовано около 100 человек личного состава. Спасатели развернули рукавные линии и подали в очаг пожара 12 пожарных стволов. Также была организована защита соседних павильонов. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Огонь успел уничтожить 25 павильонов.

Пожар удалось ликвидировать, в результате инцидента пострадавших и погибших нет.

"В 12:50 пожар ликвидирован. На месте работают сотрудники пожарно-технической лаборатории, а также работают правоохранительные органы, для установления причины возникновения пожара. Никто не пострадал", - отметили в ГСЧС.

Специалисты проводят осмотр места происшествия.




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