Сегодня в Украине - день памяти жертв Голодоморов

День памяти жертв Голодоморов в Украине - ежегодный национальный памятный день, который приходится на четвертую субботу ноября, сообщает УНН.

Традиционно в этот день граждане посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам Голодоморов в Украине.

Наиболее распространенной является акция "Зажги свечу" - на подоконник ставят зажженную свечу в память о жертвах голода. В 16:00 объявляется общенациональная минута молчания.

Так, Украина пережила три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов. Наиболее трагическим считается голод 1932-1933 годов, организованный советской властью.

События 1932-33 годов признаны геноцидом в отношении украинцев со стороны советской власти, не только внутри страны, но и на международном уровне - два десятка государств-членов ООН оценивают события тех дней, как целенаправленное уничтожение украинцев.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо по случаю Дня памяти жертв Голодоморов в Украине сделал трогательное заявление:

"Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших во время Голодомора семей. Сегодня мы присоединяемся к украинским общинам в Канаде и по всему миру, чтобы вспомнить миллионы людей, пострадавших и погибших во время Голодомора. С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина вызвал в Украине ужасный голод - геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости. Миллионы умерли от голода, многие из них дети, а другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании", - заявил премьер.

В то же время, от отметил, что перед лицом такой жестокости украинцы все же выстояли, твердо придерживались своего языка и своей культуры, несмотря на все попытки режима подавлять и преследовать их. А в 1991 году, после более чем полувека советского гнета и правления, Украина завоевала независимость.

"На протяжении десятилетий зловещая реальность Голодомора отрицалась, а страдания украинцев были скрыты от мира. Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших семей. Мы должны принять эти суровые истины и взять на себя обязательство всегда действовать, когда права человека находятся под угрозой. В эту годовщину я призываю всех канадцев почтить память жертв Голодомора и признать тот вклад, который украинские канадцы внесли в построение лучшей страны для всех нас. Я также подтверждаю непоколебимую поддержку Канадой свободной и независимой Украины", - подчеркнул Трюдо.