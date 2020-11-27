Омоложение людей возможно, считают израильские ученые

Исследователи вдохновились экспериментом с близнецами, проведенным NASA в 2015 году. Каждое деление клетки в вашем теле приближает старость. Это происходит за счет укорочения теломер, защитных «колпачков» на концах хромосом. Теломеры фактически определяют время жизни клетки. Недавно израильские ученые заявили, что им удалось обратить процесс клеточного старения вспять и увеличить длину теломер в небольшом исследовании с участием 26 испытуемых. Об этом сообщает Science Alert.

Как они это сделали?

Пять раз в неделю в течение трех месяцев участники проводили по 90 минут в гипербарической кислородной камере, и в результате теломеры некоторых их клеток увеличились до 20 процентов.

Заявление израильских ученых о том, что им удалось замедлить процесс клеточного старения, впечатляет: исследователи со всего мира уже пытались достичь этого, но пока безуспешно. И все же радоваться рано – количество участников было небольшим, так что ученым еще предстоит проверить свои результаты на более широкой выборке.

В любом случае тот факт, что гипербарическая кислородная терапия может влиять на длину теломер, определенно заслуживает дальнейшего изучения.

Ведущий автор исследования Шаир Эфрати из Тель-Авивского университета рассказал, что команда вдохновилась экспериментом с близнецами, проведенным NASA в 2015 году. За 340 суток на орбите астронавт Скотт Келли приобрел массу физиологических отличий от своего брата Марка, который все это время оставался на Земле. В частности, значительная разница наблюдалась в длине их теломер. Так ученые поняли, что изменения во внешней среде могут повлиять на клеточные процессы, которые происходят при старении.

Что влияет на «возраст» клетки?

Теломеры – это концевые участки линейной молекулы ДНК. Они укорачиваются при каждом делении клетки. То есть длина теломерных участков определяет возраст клетки: чем короче теломерный «хвост», тем она старше.

Короткие теломеры связаны с повышенным риском мутаций, которые и приводят к множеству возрастных проблем и заболеваний.

Существует корреляция: чем длиннее теломеры, тем производительнее клетки.

Есть много способов ускорить процесс клеточного старения: недосыпать, переедать, курить, даже рожать детей.

Чтобы замедлить старение, требуется немного больше усилий. Банально, но факт: регулярные занятия физкультурой и правильное питание продлевают жизнь клеткам.

Повернуть вспять

А что если повернуть процесс старения вспять? Много лет назад ученые обнаружили, что в желудке человека живут бактерии, которые «омолаживают» клетки естественным образом с помощью фермента под названием теломераза. С момента этого открытия исследователи пытаются найти способ делать то же самое.

В ходе последнего исследования с применением гипербарической кислородной терапии теломеры в белых кровяных тельцах, взятых у 26 человек, восстановили примерно пятую часть утраченной длины.

Пребывание в богатой кислородом среде вызывает множество генетических и молекулярных изменений в организме. Как оказалось, среди этих изменений числится и увеличение длины теломер.

В общем, физкультура помогает остановить старение мозга. Звучит фантастически, но физические упражнения делают старческое слабоумие обратимым процессом.