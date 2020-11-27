COVID-19 в помощь: Украина улучшила качество дорог, прокуратура расследует, откуда деньги

Вытащив деньги из ковидного фонда и вложив их в дороги вместо оборудования коек в больницах кислородом, Украина поднялась на 20 пунктов по качеству дорог в международном рейтинге. Об этом сообщили в Укравтодоре. Теперь наша страна занимает 126 место.

По данным главы "Укравтодор" Александра Кубракова, в 2020 году выполнены работы на 3900 км дорог государственного значения. Для сравнения, в 2019 в эксплуатацию было введено 847 км дорог, в 2018 - 1412, а в 2017 - 1407 км.

В следующем году Укравтодор намерен провести ремонт 7000 километров автодорог государственного значения.

А вот по разгулу пандемии COVID-19 Украина уверенно входит в десятку самых пострадавших. То, что деньги на дороги были взяты из ковидного фонда (из которого должны бы финансировать ковидную медицину), чиновники продолжают отрицать.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о расследовании в отношении трат ковидных денег на дороги.