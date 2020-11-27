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Создано приложение для смартфона: оно позволит слепым заниматься бегом без поводыря
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Создано приложение для смартфона: оно позволит слепым заниматься бегом без поводыря

19:30, 27 ноя 2020
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Инженеры Google создали компьютерное "зрение" для людей с полной или частичной потерей зрения, которые не хотят отказываться от занятий спортом, сообщает канал TechSurf.

Новое приложение Guideline позволит слепым выполнять динамические задачи, например, бегать по дороге, даже без поводыря. Приложение работает без интернета, нужны только включённая камера и наушники. Работает это так: смартфон крепится на поясе, алгоритм отслеживает движение человека и звуком в наушниках предупреждает об отклонении от прямой траектории.

Сигнал звучит только в одном ухе — со стороны, в которую смещается бегун. Предварительные тесты показали, что разработка эффективна: слепые добровольцы смогли самостоятельно пробежать всю дистанцию. Однако есть существенный минус: приложение работает только на дороге с разметкой посередине.

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