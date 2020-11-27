Образцы ДНК - это персональные данные, которые нуждаются в особой защите

Сбор образцов ДНК - процедура не сложная, однако вокруг длительного хранения таких персональных данных идет немало споров, потому что сейчас уже понятно: формальное хранение ДНК может нарушить право на частную жизнь. Именно так считает партнер АО «Барристерс», адвокат Константин Глоба, о чем пишет "Закон и бизнес".

Народные депутаты озаботились введением нового фундаментального института доказывания - геномной информации. Хотя это и имеет определенную актуальность в Украине, однако, учитывая содержание законодательной инициативы, требует более взвешенного и качественного подхода к его урегулированию.

Детализированные алгоритмы

Так, в Верховной Раде зарегистрирован довольно неоднозначный законопроект «О государственной регистрации геномной информации человека» (№4265). Им предусмотрено создание автоматизированной базы данных, которая будет содержать информацию о генетических признаки человека.

Согласно пояснительной записке целью принятия акта является законодательное урегулирование процессов создания и функционирования учета геномной информации человека в Украине и совершенствование работы правоохранительных органов. Также в качестве обоснования принятия такого закона названа необходимость внедрения в систему доказательств широких современных возможностей.

Объективности ради отметим, что реалии следственной деятельности требуют довольно растянутого во времени процесса сравнения найденных на месте преступления доказательств (биоматериала) в соответствии со всеми версий следствия с фигурантами производства. Это, в свою очередь, актуализирует появление такого акта, что позволит находить в электронном режиме связи между выявленными доказательствами и лицами, геном которых согласно проекту предполагается отбирать и хранить в базе данных.

Впрочем, генетические признаки человека является его персональными данными, поэтому их сбор и обработка должны осуществляться в соответствии с урегулированных законодателем алгоритмов. Несоблюдение или недостаточность этих алгоритмов, призванных прежде всего охранять права и интересы лиц, и размытость положений проекта непременно приведут к нарушению права на уважение частной жизни лица.

Проект №4265 не определяет четких и исчерпывающих алгоритмов сбора и обработки данных, их защиты, не устанавливает обязанности распорядителя базы данных, прав лица, предоставляющего свой биоматериал, порядка обработки и доступа к таким данным, в том числе иностранных государств.

К сожалению, проект содержит только общие декларативные нормы.

В то же время недостаточность урегулирования и защищенности фундаментального института геномной информации в сочетании с маргинальностью судебной и правоохранительной системы непременно приведет к таким последствиям, как подмена и фальсификация доказательств, удаления из базы данных информации, торговля или манипулирования ею.

Посягательство на гарантии

Поскольку суть проекта сводится к внедрению института «простого хранения информации», обратимся к подходам, которые в этом вопросе утверждает Европейский суд по правам человека. Он уделяет должное внимание учету и хранению подобной информации, ее характера, методам использования и обработки и результатам, которые могут быть при этом получены.

ЕСПЧ отметил, что все три категории информации личного характера, которая хранится в деле, а именно - отпечатки пальцев, профили ДНК и образцы клеток, - являются персональными данными, согласно Конвенции о защите данных. Ведь они относятся к установленных лиц или лиц, которые могут быть установлены. При этом все три категории данных является «информацией личного характера» в соответствии с Актом о защите информации 1998 года.

Вместе с тем практика ЕСПЧ является неоднозначной, поскольку к каждому делу применяются различные подходы с особой индивидуальностью.

Так, заявители по делу «S. and Marper. v. the United Kingdom »были взяты под стражу и обвинены в совершении преступлений. В жалобщиков взяли отпечатки пальцев и образцы ДНК. После того как обоим были вынесены оправдательные приговоры, жалобщики просили уничтожить их отпечатки пальцев и образцы ДНК. Эти просьбы были отклонены, поскольку по закону такие данные могут храниться бессрочно.

В решении Палаты ЕСПЧ от 4.12.2008 указано, что хранение и образцов клеток, и профилей ДНК свидетельствует о вмешательстве государства в осуществление права заявителей на уважение их частной жизни по смыслу положений §1 ст.8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также Суд отметил, что закон не определял условий и порядка хранения отпечатков пальцев и образцов ДНК, не придавал гарантий, исключающих их нецелевое использование, а также не предусматривал возможности принимать во внимание индивидуальные обстоятельства конкретного дела (фактически в Украине именно это и предлагается).

Поэтому простое хранение информации, относящейся к личной жизни человека, признано вмешательством государства в осуществление его права по ст. 8 Конвенции. В связи с этим важно, каким образом информация, которая хранится, используется в дальнейшем. Поэтому ЕСПЧ констатировал нарушение ст. 8 Конвенции.

Баланс государственного и частного

Примечательно также решение от 13.02.2020 по делу «Gaughran v. the United Kingdom». В нем Суд отметил, что неизбирательный характер полномочий по хранению профиля ДНК, отпечатков пальцев и фотографии заявителя, без ссылки на серьезность преступления или необходимость бессрочного хранения, нарушает справедливый баланс между государственными и частными интересами.

Фактически Суд признал, что орган, который осуществлял сбор данных, должен выполнять свои обязанности таким образом, совместим с правами и свободами других лиц. Итак, приняв решение о бессрочном хранения данных, государство должно обеспечить наличие и эффективность определенных гарантий. Однако биометрические данные и фотографии заявителя хранились без учета необходимости этого и безотносительно к серьезности правонарушения.

В результате суд решил, что государство нарушило допустимый предел свободы в этом вопросе, следствием чего стало непропорциональное вмешательство в право заявителя на уважение частной жизни, не может считаться необходимым в демократическом государстве. Итак, имело место нарушение ст. 8 Конвенции.

В это же время ЕСПЧ освещал и другой подход к поданным жалобам. Так, жалоба по делу «Peruzzo and Martens v. Germany» была признана неприемлемой, поскольку заявители были неоднократно осуждены за серьезные преступления.

То есть можно сделать вывод, что ЕСПЧ допускает необходимость значительного вмешательства в права личности в контексте сбора и хранения сведений, если это обоснованно необходимым в отношении лиц, которые фактически составляют общественную опасность.

Обмен информацией

Что касается возможной передачи геномов органам иностранных государств по их запросам, то только в одной статье проекта №4265 формально уделено внимание этому вопросу. При этом ст.16 проекта является шаблонной, неконкретизированной и отсылочной: «Обмен геномной информацией с другими странами и международными организациями, ее использование по запросам иностранных государств осуществляется в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой».

В то же время передачи генома человека в другое государство должно быть особенно урегулированным с целью недопущения вмешательства в права человека, предусмотренные в том числе в ст. 8 Конвенции.

Однако проект не предусматривает механизма такой передачи, не определяет ответственных субъектов, гарантий прав, ограничений. Не установлена ??и ответственность за несоблюдение механизма такой передачи.

И напоследок

Создание фундаментального института геномной информации в Украине согласно финансово-экономическому обоснованию обойдется украинском в 276 млн грн. Однако, как показывает практика изучения экономических обоснований других отраслей, такие цифры смело можно умножать на 4. Соответственно, это порождает другое риторический вопрос: позволит качественный уровень следствия, скажем, в далеком от развитых городов регионе реализовывать этот институт...