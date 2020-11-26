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Политика / Финансы

Дефицит госбюджета Украины продолжает увеличиваться

23:00, 26 ноя 2020
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К концу 2020 года Украина подошла со значительным дефицитом госбюджета. И "дыра" в госбюджете продолжает расти.

В октябре дефицит госбюджета составил 30,44 млрд грн, а за десять месяцев - 112 млрд грн, сообщила Казначейская служба в четверг, 26 ноября, передает Корреспондент.

Так, дефицит общего фонда бюджета в октябре составил 26,88 млрд грн, а за десять месяцев - 120,5 млрд грн.

В октябре государство привлекло внутренних займов на 20,9 млрд грн, а за 10 месяцев - почти на 426,5 млрд грн (при плане в 567,146 млрд грн).

При этом в октябре выплатили почти 7 млрд грн долгов, а за 10 месяцев - 337,56 млрд грн, что на 13,4 млрд грн ниже плана. 

В целом доходы бюджета за 10 месяцев составили 842,437 млрд грн при плане в 1,014 трлн, по общему фонду - 720,46 млрд грн при ожидаемых 722,096 млрд грн. Расходы составили 950,842 млрд грн, по общему фонду - 843,12 млрд грн. В октябре расходы госбюджета составили почти 107,6 млрд грн, в том числе по общему фонду - почти 92,47 млрд грн.

Напомним, в январе-сентябре расходы госбюджета Украины превысили его доходы почти на 82 млрд гривен. При этом расходы из общего фонда госбюджета превысили его доходы на 93,59 млрд гривень.

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