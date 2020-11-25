Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов

Остров Хортица в этом месяце удивил несколькими уникальными археологическими открытиями: нетронутая гробница скифского воина, казацкие зимовники и пушечный лафет, который использовали для штурма крепостей и городов. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Уникальная пушка

24 ноября археологии сообщили, что на Хортице обнаружили уникальную гидроархеологического находку на дне реки Днепр - дубовый лафет. Подобные находки прежде не находили на территории Украины. Открытие было сделано на глубине почти в десять метров. Артефакт хорошо сохранился, поскольку находился в иле.

"Предварительно, датировка лафета - последняя четверть 17 века - начало 18 века. Пушка большого калибра, которая использовалась для штурма городов, крепости, укреплений того времени. Калибр 24 -32 фунта", - цитирует Укринформ сотрудника Национального заповедника Хортица Валерия Нефедова.

Это полевая пушка, которая имела чрезвычайную артиллерийскую ценность. Она стреляла на расстоянии до семи километров.

"Он - общеевропейской конструкции, но где именно он сделан, пока мы не знаем", - сказал Нефедов.

Единицы похожих лафетов хранятся в некоторых музеях мира. "Каждый из них раскрывает интересные подробности древнего артиллерийского вооружения. Новая находка в очередной раз свидетельствует о незаурядном значении подводных памятников Днепра для истории Украины", - добавил археолог.

Экономическая основа Сечи

На прошлой неделе на острове Хортица в Совутиной балке археологи нашли казацкие зимовники 18 века. Исследователи говорят, что подобных находок не было уже 30 лет.

"Совместно с департаментом культуры и туризма Запорожского горсовета Национальный заповедник проводит исследования северо-западной части острова Хортица. Хотим понять, как заселялся край, особенно в период казачества 16-18 века", - рассказал заведующий отделом охраны памятников Национального заповедника Хортица Дмитрий Кобалия.

На Хортице было 17 зимовников, считают ученые. Последний был обнаружен в 1993 году.

Новое открытие имеет небольшие размеры - 2,5 на два метра. В нем нашли остатки двух печей, а также пули-дробинки, осколки стеклянных бутылок, пряжка, которые позволили датировать зимовник 18 веком.

"Находки говорят о том, что люди, которые здесь жили, имели оружие. Остатки посуды говорят об использовании его в быту, но то, что находок мало в этом месте, говорит о том, что жили не здесь, а где-то рядом. Здесь же занимались каким-то производством", - рассказал Кобалия.

Археологи считают, что нашли хозяйственную постройку. Там выжигали уголь или делали селитру. Еще одно предположение ученыех, что это была полевая кухня.

"У нее были стены и две сводчатые печи в виде хлебных буханочек. Это была надземная постройка. Рядом должны быть и жилые постройки”, - объясняет археолог.

По его словам, такие находки говорят о том, что эта территория была плотно заселена.

"Большинство казаков не жило на Запорожской Сечи. Там жили только профессиональные военные, которые занимались исключительно военными действиями. Большинство казаков жило в зимовниках и участвовали в походах. На основе таких зимовников сложились села", - рассказал Кобалия.

Зимовник - это маленький хуторок, в котором жил один или несколько казаков. Занимались они в основном хозяйством, то есть ловили рыбу, охотились, занимались земледелием, какими-то ремеслами. Это была экономическая основа Сечи.

Само же понятие "казацкий зимовник" известно еще с 15 века, рассказывает другой запорожский историк, кандидат исторических наук, директор профессионального колледжа бизнеса и пищевых технологий Александр Олейник.

Они радикально меняют те стереотипы, навязанные Советским Союзом: мол запорожцы были пьяницами, бездельниками и разбойниками, говорит Олейник.

"На самом деле, любое общественное образование имеет экономическую подоплеку. Так вот, экономическим основанием запорожского общества, Запорожских Вольностей, а территория их была довольно-таки большая, равна современной территории Молдовы или Дании, - были именно зимовники. Их действительно было очень много", - говорит ученый.

Львиная доля населенных пунктов на южных территориях Украины, говорит исследователь, появились на месте зимовников. К таким относится и Запорожье.

"250 лет назад началась урбанизация этой территории. А на территории самого города Запорожье было множество зимовников", - рассказал Олейник.

Впрочем, история казацкиз зимовников - это не только об экономике и заселении Юга Украины, но и о ментальности украинцев и их характере.

"Это во многом объясняет, почему мы, украинцы, во-первых, такие индивидуалисты, а во-вторых, любители принимать решения самостоятельно. В отличие от той же России, где все держится на каком-то патриархальном строе, где все решает глава семьи, здесь часто решения принимались самостоятельно, потому что каждый жил сам по себе, в маленьком таком хуторе в каждой балке. Когда было надо, они объединялись, принимали участие в походах запорожцев, а в остальное время жили в зимовниках", - рассказал Кобалия.

Необычный скиф

Две недели назад стало известно о первой с 1992 года находке полностью уцелевшего, не разграбленного скифского захоронения на острове Хортица.

В катакомбе, глубина которой составляет около трех метров, оказался мужчина около 40 лет. У него был колчан со стрелами, это указывает, что он был воином. Колчан был сделан из кожи и украшен железом. Возраст захоронения оценивается в 2,5 тысячи лет.

Скиф оказался небычайно высоким для своего времени - около 1,8 метра. Археологов он также удивил хорошими зубами, что говорит о его отменном питании.

Руководитель археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела охраны памятников истории, археологии и природы Национального заповедника Хортица Дмитрий Никоненко отмечает, что все кости сохранились, а значит можно сделать большое число анализов.

Он назвал это очень большой удачей с научной точки зрения.

"Погребение находится в катакомбе, то есть это не обычная яма, а такое импровизированное подземное здание. Одна из версий, которые ученые высказывают, что скифские катакомбы - это как раз воспроизведения здания в жилье, то есть кибитки, но подземной", - рассказал Никоненко.

Это свидетельствует о том, что на Хортице были многочисленные скифские поселения. На острове была переправа с одного берега Днепра на другой, которая имела важное значение для кочевых племен.

"И люди, которые здесь жили, как раз контролировали и обеспечивали переправы племен с одной стороны на другую. То есть Хортица в это время была очень важным стратегическим местом", - рассказал ученый.

Захоронение воина также сопровождалось жертвенной пищей, рядом с которой лежал железный нож с костяной рукояткой.

Вход в катакомбу, в которой был похоронен скиф, был построен из множества камней (отдельные камни достигают 200 килограммов, и их очень много). Это, по мнению историков, свидетельствует о незаурядном статусе мужчины в скифском обществе.