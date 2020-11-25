В Аргентине от сердечного приступа скончался легендарный Диего Марадона

25 ноября в Аргентине умер легендарный футболист Диего Армандо Марадона. О смерти одного из величайших футболистов в истории сообщают мировые СМИ.

Спортсмен в это время находился в своем доме в Тигре недалеко от Буэнос-Айреса, где проходил курс реабилитации после операции на мозге. Известно, что 3 ноября у экс-спортсмена диагностировали субдуральную гематому головного мозга с анемией и обезвоживанием. На следующий день он был прооперирован. 12 ноября Марадона был выписан из больницы, а сегодня скончался от нового сердечного приступа.

В составе национальной команды Аргентины легендарный футболист принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Свою футбольную карьеру Марадона посвятил таким грандам, как «Боке Хуниорс», «Барселоне» и итальянскому «Наполи», а также получил всенародную славу за выступления в составе национальной сборной Аргентины, с которой стал чемпионом мира в 1986 году. В последнее время Марадона возглавлял клуб «Химнасия и Эсгрима». В качестве футболиста Марадона выступал также за клубы «Архентинос Хуниорс», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз».

30 октября Диего Армандо Марадона отметил свое 60-летие.

Его путь был разным, но сторонники всемирно любимой игры запомнят Марадону как яркую звезду в созвездии большого футбола.