Семейно-праздничная история: снимается украинский фильм о Святом Николае

Рождество - это близкая каждому история, которая напоминает, что в жизни есть по-настоящему важные вещи, которые очень легко потерять. В декабря 2020 года покажут детский фильм-мюзикл "И.о. Святого Николая" производства WOW Studio, сообщает Gazeta.ua.

Команда работала целый год, чтобы лента была готова к зимним праздникам и біло понятно, что современное детское украинское кино может быть доступным, интересным и популярным.

Фильм "И.о. Святого Николая" - это история отношений отца и дочери, которые в ходе семейных перипетий накануне праздника Николая ищут счастья друг в друге. Отец Александр - одиночка. Он пытается воспитывать непоседливую дочь Юстину.

"Это нежная, драматическая история, которую, мы уверены, все захотят пересматривать раз за разом, слушая любимые песни и чувствуя каждый раз те же нежные эмоции, что и при первом просмотре. Эдакая семейная праздничная история", - говорит Михаил Лишак, продюсер проекту .

100% запланированного фильма уже отсняли. Но для окончательного завершения работы над лентой следует доработать оформление фильма: титрование, цветокоррекция, создание анимации.

Авторы просят помочь собрать необходимые средства. Сделать это можно по ссылке.











