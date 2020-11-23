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В интернете показали похороны Романа Виктюка во Львове
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Культура / Театр

В интернете показали похороны Романа Виктюка во Львове

23:43, 23 ноя 2020
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На ресурсе You Tube появилось видео прощания с режиссёром Романом Виктюком, который, как известно, завещал похоронить себя на родине - во Львове. Ранее церемония прошла в прямом эфире.

Прощание с известным земляком состоялось в Театре юного зрителя (ныне - Первый театр), где когда-то начинал свою деятельность Роман Виктюк. Гроб с телом вынесли под аплодисменты - это был последний выход маэстро к публике, которой во Львове осталось не так уж и много. Поясняют отсутствие людей на прощании карантинными мерами. Как известно, Роман Виктюк 27 октября попал в больницу после перенесённого ковида. 2 октября в его театре сообщили, что режиссёр идёт на поправку и готовится к выписке, но внезапно ему стало хуже, а через две недели Виктюк скончался.

Похоронили режиссёра на Лычаковском кладбище, в семейном склепе.

Роман Виктюк скончался 17 ноября на 85-м году жизни в Москве.

Похоронили режиссера на Лычаковском кладбище в семейном склепе. Виктюк скончался 17 ноября в Москве. Режиссеру было 84 года.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/photo/events/vo-lvove-sostoyalos-proshchanie-i-pohorony-rezhissera-romana-viktyuka-fotoreportazh-1528561.html
Похоронили режиссера на Лычаковском кладбище в семейном склепе. Виктюк скончался 17 ноября в Москве. Режиссеру было 84 года.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/photo/events/vo-lvove-sostoyalos-proshchanie-i-pohorony-rezhissera-romana-viktyuka-fotoreportazh-1528561.html


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