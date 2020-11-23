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Опять займ: Кабмин просит у МБРР $300 млн на преодоление последствий пандемии

20:30, 23 ноя 2020
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Кабинет министров уже растратил "ковидніе" деньги на дороги и снова просит денег у МБРР. На внеочередном заседании в понедельник одобрен проект распоряжения Президента о делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения Соглашения о займе между Украиной и МБРР, а также проект соответствующего распоряжения правительства, предусматривающий привлечение многомиллионной ссуды на борьбу с последствиями COVID-19, сообщил депутат Василий Мокан в Facebook.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин одобрил проект распоряжения Президента Украины "О делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения Соглашения о займе (Второей дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19 для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития", а также проект соответствующего распоряжения правительства", - сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Владимир Мокан.

По его словам, проектом акта предусматривается "признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19" и привлечь 300 млн долл. для проекту" Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Также, по словам нардепа, соответствующий заем позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.

Для этого планируется:

- введение чрезвычайных денежных трансфертов для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19;

- поддержки бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

- укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.

Напомним: в начале сентября Кабинет министров Украины планировал привлечь 100 млн долларов займа от МБРР для реализации проекта "Восточная Украина". То есть на восстановление территорий, пострадавших от агрессии РФ.

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