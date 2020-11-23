Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин

Среди всех избранных на местных выборах кандидатов, 64,1% являются мужчинами, а 35,9% - женщинами, посчитали в гражданской сети "Опора". Анализ проводился на основе 39813 человек, которые были избраны депутатами местных советов или главами общин. На сайте ЦИК до сих пор отсутствует информация о почти 4 тысячах избранных депутатов.

Больше всего женщин было выбрано в маленьких общинах с количеством избирателей в 10 тысяч - 41,6%.

В областных советах почти 28,2% избранных депутатов являются женщинами; в районных - 33,7%; в советах общин с количеством избирателей более 10 тысяч - 32,8%.

Самый низкий процент женщин среди избранных городских, поселковых и сельских голов - 16,8%. Однако и кандидаток-женщин на эту должность тоже было значительно меньше, чем кандидатов-мужчин.

Если говорить о партиях, то среди получивших больше всего мандатов, самый высокий процент избранных женщин-кандидатов в списках партии "Наш край" - 40,3% и "Слуга народа" - 39,1%, а самый низкий в ВО "Свобода" - 26%.

Напомним:

Местные выборы, которые прошли в Украине 25 октября впервые проводились с "гендерным требованием". Гендерный минимум для женщин и мужчин в партийном избирательном списке, по новому Избирательному кодексу, составляет 40%.

Партии, которые не придерживаются этого принципа, не регистрируются на выборах.

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На местных выборах условный барьер в 5% преодолели пять парламентских партий, которые вместе получили 51% поддержки. Как демонстрирует результаты социологическая группа "Рейтинг" со ссылкой на данные территориальных избирательных комиссий, на местных выборах, условный 5% барьер преодолели:

"Слуга народа" (14,5%), "Европейская солидарность" (13,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,5 %), "За будущее" (8,6%) и "Батькивщина" (8,5%). Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии.