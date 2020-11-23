Саммит G20-онлайн: договорились помогать самым бедным

21 ноября в онлайн-формате, в связи с пандемией, состоялся саммит "Большой двадцатки" (G20), посвященный проблеме COVID-19. Лидеры 20 стран с крупнейшими экономиками мира в воскресенье одобрили план замораживания выплат официальных долгов бедными странами до середины 2021 года и поддержали общий подход к решению своих долговых проблем, сообщает Reuters.

Евросоюз

Президент Еврокомиссии призвала страны G20 до конца этого года выделить 4,5 млрд долларов на инициативу ACT-A - обеспечение всеобщего доступа к тестам на COVID-19, вакцинам и лекарствам.

"Вакцины помогут преодолеть пандемию. На саммите G20 я призвала инвестировать 4,5 млрд долларов в инициативу ACT Accelerator до конца 2020 года. Для производства и глобального распределения тестов, лекарств и вакцин от COVID-19", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

“Мы не пожалеем усилий, чтобы обеспечить доступный и равный доступ к вакцинам для всех людей, что соответствует обязательствам членов стимулировать инновации. Мы признаем роль широкой иммунизации как мирового общественного блага”, — говорится в коммюнике G20”

Германия

Немецкий канцлер Ангела Меркель сделала акцент на необходимости всеобщей сплоченности перед лицом пандемии.

"Если мы по всему миру будем сплоченными, то тогда сможем победить вирус и преодолеть его последствия", - подчеркнула она и выступила за финансирование Всемирной организации здравоохранения в большем объеме.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что готовая вакцина будет доступна уже до конца 2020 года.

"Но второй приоритет, который важен не меньше, - это обеспечение универсального доступа к технологиям борьбы с коронавирусом. Когда первая вакцина поступит на рынок, необходимо гарантировать доступ к ней во всем мире", - заявил он.

Макрон призвал не допустить сценария, когда только богатые смогут победить вирус, и отказаться от национального эгоизма в вопросах борьбы с COVID-19, а также выступил за тесное сотрудничество с развивающимися странами.

Китай

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предложил запустить глобальную систему QR-кодов с результатами тестов на COVID, которые будут выдавать людям. Такая система уже действует внутри Китая.

"Китай предлагает глобальный механизм взаимного признания сертификатов здоровья на основе результатов тестов на нуклеиновые кислоты в форме международно признанных QR-кодов. Мы надеемся, что к этому механизму присоединится еще больше стран", - отметил Си Цзиньпин.

В Китае действует следующая система "кодов здоровья". Каждый человек получает "красный", "желтый" или "зеленый" QR-код с учетом тестов на коронавирус и других параметров. Для посещения многих мест необходимо, чтобы QR-код был "зеленым".

Россия

Президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить российские вакцины нуждающимся странам. Отметим, на сегодня ни одна из них не прошла все стадии испытаний и не признана мировым сообществом.

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил разработчиков вакцин от COVID-19 в "заговоре" против него.

Также стало известно, что фармацевтические компании Biontech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от коронавируса.