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Какапо стал птицей года в Новой Зеландии: он умеет притворяться кустом

23:30, 21 ноя 2020
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В Новой Зеландии подвели итоги ежегодного конкурса на звание птицы года, главная цель которого – привлечь внимание к проблемам птиц. В 2020 году этот титул получил попугай какапо, который находится под угрозой вымирания, говорится на сайте премии.

Это масштабное мероприятие сравнимо с настоящими выборами президентов и парламентов – со своими политтехнологиями и фальсификациями.

Какапо раньше обитали на всей территории Новой Зеландии, но сейчас выживают только на островах, свободных от хищников.

Как отмечает The Guardian, какапо – самый тяжелый и самый долгоживущий попугай в мире. Он уже получал титул "Птицы года" в 2008 году и стал первым, кто получил это звание дважды. Благодаря усилиям природозащитников популяция этого попугая увеличилась с 50 особей в 1990-х годах до 213 сейчас.

Какапо, которых также называют "могучие мшистые курицы", раньше обитали на всей территории Новой Зеландии, но сейчас эти птицы выживают только на островах, свободных от хищников. Эти птицы медленно размножаются, гнездятся на земле, так как не умеют летать, а их основной способ защиты – имитировать куст.

Научный советник по какапо департамента охраны природы Новой Зеландии Эндрю Дигби в своем Twitter регулярно публикует видео с этими птицами.

Выборы птички года в Новой Зеландии - это масштабное мероприятие, которое организует экологическая группа Forest & Bird. Борьба за звание птички года часто становится ожесточенной и сравнима с реальными выборами президентов и парламентов. Различные политики, знаменитости и интернет-группы поддерживают своих любимых птиц и призывают голосовать за них, отмечает CNN.

В этом году, например, компания Adult Toy Megastore, которая торгует секс-игрушками, поддержала птичку хихи, которая, по словам представителей компании, придерживается "консенсуальный Полиамория" (сексуальные отношения с несколькими партнерами). А сторонники птички такахе создали аккаунт в TikTok, чтобы увеличить количество молодежи на этом голосовании.

Во время голосования за птичку года нередки случаи фальсификаций. Например, в этом году организаторы выяснили, что кто-то 1500 раз проголосовал за пятнистого киви с одного IP-адреса.



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