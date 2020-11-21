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ГБР расследует бесперспективное дело "о госперевороте" на Майдане по заявлению Рената Кузьмина

22:30, 21 ноя 2020
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Прокурор Офиса генпрокурора Алексей Донской подтвердил, что ГБР расследует дело по заявлению депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота в Киеве. При этом прокурор уверен, что дело бесперспективно, а расследуют его потому что прокуроры обязаны расследовать дело по заявлению, даже несмотря на то, что в нем нет признаков преступления. Об этом Донской сказал в комментарии УНИАН.

По его словам, открытие подобных дел стало возможным после принятия в 2012 г нового Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому следователи обязаны расследовать любую информацию заявителя, независимо от ее достоверности и без предварительной проверки на подлинность.

"Сейчас все подлежит внесению в Единый реестр досудебных расследований. Если взять конкретно эту ситуацию, а именно заявление Кузьмина о так называемом государственном перевороте, то ни следователи, ни прокуроры не нашли в этом заявлении признаков уголовного преступления", – сказал Донской.

По его словам, Кузьмину отказали в открытии дела, но он добился этого через суд, "несмотря на то, что его заявление не содержит никакой информации о преступлении".

Теперь, отмечает Донской, лиц, которые фигурируют в заявлении, обязаны допросить для принятия по делу окончательного процессуального решения. Повестки выписаны Сергею Пашинскому, Александру Турчинову, Андрею Парубию, Арсению Яценюку, Татьяне Черновол и Виталию Кличко.

"Вопрос не в том, что эти люди будут допрошены, а в норме УПК, обязывающей вносить сведения об уголовных правонарушениях без проверки фактов, изложенных в обращении, а в ходе досудебного расследования лица, на которых ссылается заявитель, должны быть допрошены по обстоятельствам дела", – сказал Донской.

Также, по его словам, будет допрошен сам заявитель Кузьмин.

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