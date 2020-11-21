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Антиковидный шлем разработали в Канаде, и его уже можно купить

22:00, 21 ноя 2020
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В Канаде компания VZYR Technologies начала выпуск шлемов для защиты от коронавируса. Они закрывают голову и верхнюю часть туловища, оснащены системой очистки воздуха и работают на электропитании. Об этом сообщает BBC.

Шлем называется BioVYZR. Заряда батареи хватает на 12 часов. Шлем доступен по предзаказу за $379.

Изобретатель Езин Аль-Кайси в течение двух месяцев использует собственное изобретение. Его шлем полностью закрывает голову и верхнюю часть туловища.

На задней панели расположен вентилятор с питанием от батареек, а также фильтр, который очищает поступающий и выводит выдыхаемый воздух наружу.

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