Гражданская война в Эфиопии может повлиять на ситуацию во всем мире

Демократические реформы премьер-министра Эфиопии, лауреата Нобелевской премии мира, довели страну до этнических чисток и гуманитарного кризиса. Абий Ахмед мобилизовал войска на фоне вооруженного конфликта, который вспыхнул две недели назад, пишет Korrespondent.

Северный штат Тыграй восстал против демократических реформ и начала демонтажа устаревшей системы авторитарного федерализма.

Война имеет все шансы затянуться, выйти за пределы границ Эфиопии и стать проблемой для всего региона и оказать влияние на весь мир. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Стороны конфликта не намерены отступать

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али был награжден Нобелевской премии мира в 2019 году за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей. Он стал первым в истории представителем Эфиопии, получившим Нобелевскую премию.

"Кто-то скажет, что премия мира вручена этому человеку слишком рано, но Нобелевский комитет верит, что именно сейчас необходимо признать заслуги Абия Ахмеда и поддержать его", - объяснила тогда председатель Нобелевского комитета Брит Андерсон.

В Нобелевском комитете отметили "усилия Ахмеда к достижению мира и международному сотрудничеству и, в частности, его решительную инициативу, направленную на урегулирование пограничного конфликта с соседней Эритреей".

Однако 3 ноября он начал войну, после того, как повстанцы из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) - некогда важной части правящей коалиции, ныне пребывающей в оппозиции, 9 сентября 2020 года провели в штате Тыграй выборы без разрешения на то центрального правительства, которое объявило голосование незаконным.

Ситуация

Тыграй - это один из десяти штатов Эфиопии, расположенный на самом севере страны, на границе с Суданом и Эритреей. Регион населяет христианским и населен народом тиграи (95 процентов населения штата или семь процентов населения всей Эфиопии).

НФОТ, которому и объявил войну Абий, входил в состав правящего Революционно-демократического фронта эфиопских народов (РДФЭН), который был коалицией четырех этнических партий.

В декабре 2019 года премьер распутил правящую коалицю и преобразовал его в полиэтническую Партию процветания в рамках демократизации Эфиопии.

Правительство Абия также амнистировало политзаключенных и легализовало подпольные оппозиционные партии. В экономике новый премьер отошел от социально-ориентированного курса предыдущих лидеров в сторону свободного рынка и неолиберализма.

Также Абий выступает за централизацию эфиопского государства и отказ от системы этнического федерализма, которая просуществовала в стране 30 лет.

НФОТ резко осудил действия Абия и отказался вступать в Партию процветания, объявив преобразования нападением на конституцию. При этом бывшие повстанцы сохранили власть в Тыграе.

В июне International Crisis Group писала, что НФОТ вооружает сторонников и готовится к войне (эфиопские штаты имеют свои вооруженные силы и полицию). В сентябре Тыграй провел местные выборы, хотя Аддис-Абеба распорядилась отложить их до 2021 года из-за пандемии.

Обострение

Парламент Эфиопии проголосовал за разрыв отношений со штатом и отменил все дотации региону, а премьер обвинил региональные власти в преследовании меньшинств на своей территории и "государственном терроризме".

Правительство Эфиопии объявило о введении чрезвычайного положения в регионе Тыграй сроком на шесть месяцев. Там отключили интернет и телефонную связь.

Региональные власти, в свою очередь, запретили передвижение военнослужащих Эфиопии в Тыграе и предупредили о "соразмерных мерах" в случае нанесения любого ущерба людям или имуществу.

Tigray TV утверждает, что Северное командование эфиопских вооруженных сил перешло на сторону правительства Тыграя. Однако, как заявили в офисе премьер-министра Эфиопии агентству AP, сообщения об этом "не соответствуют действительности".

Диалога нет, а количество жертв растет

Сейчас стороны отказываются от диалога, и эксперты опасаются, что конфликт может перерасти в настоящую гражданскую войну.

Известно, что вооруженные формирования НФОТ превосходят правительственные силы. После окончания длившейся десять лет войны между Эфиопией и Эритреей (за что премьер Ахмед и получил Нобелевскую премию) в Тыграе остается до 80 процентов всех тяжелых вооружений страны.

9 ноября агентство Reuters сообщало о 500 жертвах столкновения правительственных войск и НФОТ. Отмечалось, что речь идет о военнослужащих.

На прошлой неделе в Тыграе произошло два массовых убийства гражданских. 12 ноября правозащитная организация Amnesty International в своем докладе сообщила о нескольких сотнях зарезанных и зарубленных местных жителей города Май-Кадра.

По информации правозащитников, большая часть тел была найдена в центре города возле здания Коммерческого банка Эфиопии, а также на дороге, которая ведет в соседний город Кумера.

Сообщается, что ответственных за массовое убийство установить пока не удалось, однако, по показаниям свидетелей, это были члены НФОТ. И хотя там отрицают причастность к этой резне, премьер обвинил руководство этой организации в массовом убийстве.

15 ноября Reuters сообщил о 34 новых жертв среди гражданских. Сообщалось, что боевики напали на автобус в западном регионе Бенишангуль-Гумуз. Глава Национальной комиссии по правам человека Даниэль Бекеле назвал случившееся "мрачным дополнением к человеческим жертвам, которые мы все несем".

По словам Бекеле, число жертв, скорее всего, будет расти, поскольку в больницах остается большое количество тяжелораненых. Он также призвал власти страны разработать стратегию безопасности, которая позволила бы предотвратить новые нападения.

Кроме того, по меньшей мере три ракеты были выпущены по столице Эритреи Асмэру с территории эфиопского региона Тыграй. Накануне, 14 ноября, власти Тыграя пригрозили Эритрее ударами в случае ее помощи федеральным властям Эфиопии.

Как уточняет Reuters, еще две ракеты попали в аэропорт Асмэру. Из-за проблем со связью в регионе о пострадавших и разрушения неизвестно. Власти обеих сторон пока не комментировали появившуюся информацию.

Война в Єфиопии повлияет на весь мир

Генсек ООН Антониу Гутерреш уже заявил, что "стабильность в Эфиопии важна для всего региона Африканского Рога". Война в стране может негативно повлиять на другие восточноафриканские страны и даже Европу, отмечает BBC News.

Восточный сосед Эфиопии - Сомали. Эта страна 29 лет назад ушла в гражданскую войну, и здесь несколько тысяч эфиопских военных участвуют в миротворческой миссии.

Если Эфиопия должна будет вывести их из Сомали, это может усилить местных джихадистов, которые контролируют часть ее территории и захватить власть.

Западный сосед Эфиопии - Южный Судан, страна, которая является одной из беднейших в мире. Она пережила гражданскую войну в 2013-2020 годах, которая унесла сотни тысяч жизней, и часть беженцев нашла приют именно в Эфиопии. Война в Эфиопии повышает угрозу вспышки межэтнических конфликтов в этой стране.

К северу от Эфиопии расположена Эритрея. Ее бессменный президент Исаяс Афеверкы с 1993 года создал авторитарный режим, страна является одной из беднейших в мире. Преобразователь молодежь бежит через Судан и Ливию в Европу, чтобы не служить несколько лет в армии и не терпеть от бедности всю жизнь.

Дестабилизация в Эфиопии может угрожать и маленьком государстве Джибути, где расположены военные базы США, Китая, Франции и Италии. Через эту страну идет и международная торговля Эфиопии.

В случае полномасштабной войны в Эфиопии потоки беженцев могут хлынуть к окружающим стран региона и далее - до Средиземного моря и Европы.

Уже сейчас 600 тысяч жителей региона Тыграй зависят от продовольственной помощи ООН, в целом же в стране на нее возлагаются семь миллионов ​​жителей.

Еще один фактор - конфронтация в Эфиопии происходит на фоне конфликта этого государства с Египтом и Суданом из-за строительства плотины крупной Эфиопского Ренессанса на реке Голубой Нил.

Гидроэлектростанция на этой реке должен обеспечить потребности Эфиопии в электроэнергии, рядом с плотиной создано большое водохранилище, которое начали заполнять летом этого года.

Египет и Судан, которые расположены ниже по течению Нила, считают, что реализация проекту приведет к для них уменьшение водоснабжения и недостаток питьевой воды и воды для сельского хозяйства.