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Украина отметила День Достоинства и Свободы

19:00, 21 ноя 2020
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Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года, передает пресслужба Офиса Президента.

В этот день отмечают седьмую годовщину начала массовых акций гражданского протеста, которые произошли во время Революции Достоинства в ноябре 2013 — феврале 2014 года, чествуют гражданский подвиг участников оранжевой революции и революции Достоинства.

Революция Достоинства — политические и общественные изменения в Украине с 21 ноября 2013 до февраля 2014 года, вызванные уходом политического руководства страны законодательно закрепленного курса на европейскую интеграцию и последующей противодействием этому курсу.

Всвязи с событиями во время Революции Достоинства, указом пятого президента Украины в апреле 2016 года государственному учреждению “Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни — Музей Революции достоинства” был присвоен статус национального.

Известный политик и бывший народный депутат Владимир Филенко во время встречи Президента Украины с участниками революций 1991, 2004, 2013-2014 годов, сказал, что в 1991 году война за независимую Украину была лишь отложена.

"Я имел счастье быть среди тех, кто провозгласил независимое Украинское государство. И мы радовались, что обошлись тогда без кровопролития. Оказалось, что я и многие другие ошибались - война за независимую Украину просто была отложена. И сегодня мы являемся свидетелями продолжения войны за независимую демократическую страну", - отметил он.

Филенко акцентировал внимание на том, что на сегодняшнюю встречу приглашены участники всех трех революций.

"Я хочу сказать, что это - три этапа одной революции", - подчеркнул он и предложил употреблять определение - три этапа одной большой сложной работы над созданием независимой демократической страны.

Ранее Зеленский намекнул, что тоже причастен к революции - электоральной.

* * *

Впрочем, накануне Дня Достоинства и Свободы в музей Революции Достоинства 19 ноября пришли с обыском.

Позже в СБУ заявили, что обыски в указанном музее проводились из-за подозрений чиновников в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта этого мемориального комплекса. В прокуратуре Киева тоже допустили разворовывание средств, выделенных в музей.

В Офисе Президента выступили с заявлением, что обыски в помещении Музея Революции Достоинства накануне годовщины начала Майдана точно не способствуют общественному согласию в государстве. В частности, Минкульт и УИНП также отреагировали на обыски в музее.

Ранее Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что нужно усилить охрану мест, связанных с революцией Достоинства.

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