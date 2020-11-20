Коронавирус в Украине: вакцина, хищения денег, карантин

Украина первый транш вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получает в размере 1,2 млн доз: прежде всего - для людей из групп риска. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Первый транш будет 1,2 млн доз. Эта вакцина будет использоваться прежде всего для группы риска:

▪️ медицинских работников, которым нужно провести необходимую иммунизацию;

▪️ группы риска по возрасту - это люди старше 65 лет;

▪️ люди с сопутствующими хроническими заболеваниями, у которых возникают осложнения при COVID-19, часто приводит к летальному исходу", - отметил он.

Кроме того, Степанов добавил, что на приобретение вакцины в госбюджете предусмотрены соответствующие средства.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

По его словам, в Украине нужно завезти как минимум 15 млн доз вакцин от коронавируса. Также он рассказал, кто будет определять приоритетные группы для вакцинации от коронавируса. Добавим, в Украине также есть кандидат в вакцины от COVID-19.

В Минздраве рассчитывают на поставку вакцин от COVID-19 в первом квартале 2021 года.

Так, курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, которая состоит из двух доз, будет стоить 14 долларов - это почти 400 грн.

По данным Минздрава, на сегодняшний день, за все время пандемии в Украине заболело - 598 085 человек, выздорвели - 274 324 человека и зафиксировано 10 598 летальных случаев. Так, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 229 летальных случаев.

* * *

В Черкассах руководитель одного из медицинских учреждений города подозревается в хищении более 2,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила хищение миллионов бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, организовала противоправный механизм руководитель одного из медицинских учреждений города. Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что стоимость приобретенного ассортимента медицинской продукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза. Также задокументировано, что заключение соглашений происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных действующим законодательством.

"По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджета города нанесен ущерб на более чем 2,4 миллиона гривен", - добавляется в сообщении.

Сейчас руководительнице медучреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Херсонской области сотрудники СБУ разоблачили хищение средств одного из медучреждений, выделенных из госбюджета Украины на борьбу с коронавирусом.