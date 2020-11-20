У Украины будет Большой Герб: конкурс, эскизы и варианты

Утвержденный вчера эскиз большого Государственного Герба Украины соответствует всем геральдическим канонам. Об этом Украинской Правде рассказал кандидат исторических наук, геральдист Александр Алферов.

"По поводу этого эскиза, то никаких геральдических споров он не будет вызывать. Но есть сторонники разных других дополнительных фигур. Там чисто концептуальные разногласия. Для геральдистов Большой Герб не говорит о нарушении геральдики. Всем геральдическим канонам он точно соответствует", - отметил историк.

Также эксперт пояснил саму форму изображения различных частей герба.

"Есть вопрос "почему у льва красные когти и видно половой орган?" Потому что все львы имели красные ногти, ведь это соответствует законам геральдики. И все львы имели половой орган, ведь это не львицы. Люди воспринимают это достаточно примитивно, честно говоря", - добавил Алферов.

Сотрудник НАН Украины объяснил, что и в дальнейшем Тризуб - будет оставаться основным гербом Украины.

"Согласно геральдике, согласно здравого смысла, гербом Украины остается Тризуб - геральдическая фигура, вписанная в щит. Гербом есть все, что вписано в щит. Все, что вне щита, называется "внещитовые фигуры". Они являются щитодержателями. То есть, являются украшением герба, которые несут дополнительную историческую символическую нагрузку. Соответственно, все, кто кричат о большом гербе, не понимают, что на самом деле Большой герб - украшение щита. Нашим Гербом Украины остается Тризуб", - отметил Александр.

Ученый сообщил, что это далеко не первая попытка определить Большой Государственный Герб Украины.

"Надо отметить, что это не первый конкурс на Большой Государственный герб Украины. В прошлые десятилетия уже дважды были проведены конкурсы, дважды определяли герб. Поэтому, эти этапы мы уже проходили. Здесь единственное, что нужно отметить, что, согласно Конституции Украины мы имеем Большой герб (Статья 20 Конституции Украины - ред.). Здесь мы подходим к другому вопросу, в котором существует чисто человеческий фактор, который называется лоббизмом или болезнью соцсетей. Могу сказать, что 99,9% украинцев не знали, что такое "Тризуб", когда его 100 лет назад принимали как герб нашего государства. То есть, из наших прадедов и прабабушек никто не знал, что это за знак, изображенный на деньгах. Он был неизвестен, он печатался исключительно в качестве иллюстрации к сребреникам, каким-то историческим трудам", - отметил эксперт.

Геральдист также подробно рассказал о значении фигур, изображенных на государственном гербе.

"Перейдем к фигурам:

1) Козак с мушкетом - является обязательной фигурой, которая указана в Конституции. Это герб Войска Запорожского - Гетманщины. Также был гербом Украинского Государства времен Павла Скоропадского;

2) Коронованный Лев - герб Королевства Руси, который демонстрирует преемственность между Тризубом и Гетманщиной;

3) Архистратиг Михаил - покровитель украинского воинства с XI века. Люди в комментариях даже понять не могут, что это не святой и не архангел.

Когда мы говорим обо всех этих фигурах, что использованы на нашем гербе, то можем четко сказать:

1) Тризуб - государство Владимира Святого (Великого - ред.) Киевская Русь;

2) Щит держит руский Лев - символ того, что государственность продолжилась в Королевстве Руси, которое мы привыкли называть Галицко-Волынским княжеством (речь идет о коронации князя Даниила Романовича (Галицкого) 7 октября 1253 - ред.)

3) Казак с мушкетом показывает, что государство из Галичины перешло к Гетманщине;

4) Архистратиг Михаил - как патрон украинского воинства, защитник", - подытожил специалист в области геральдики.

Напомним, что вчера в Минкульте выбрали лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. В "Слуге народа" и в сети заявили, что хотят видеть больше, чем один эскиз большого герба для утверждения, а бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет показал альтернативный вариант.

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Дубилет, который входил в группу, занявшую третье место в конкурсе на эскиз большого Государственного Герба Украины, рассказал, что конкурсная комиссия не оценила их эскиз с зашифрованным в нем бинарным кодом UA.

Со слов Дубилета, над созданием эскиза в его команде работало 12 человек, включая геральдиста Ивана Турецкого, одного из создателей тризуба, официального символа Украины.

“Нужен ли Большой герб Украине вообще? Конечно, это не самый важный вопрос, но все же он прописан в Конституции... Если бы мы выбрали по-настоящему крутой, прогрессивный герб, мы бы заявили о себе на весь мир. Многие страны имеют и малый и большой герб (Латвия, кстати, имеет три). Украинские города также часто имеют два герба. И это ни сколько не должно умалять тризуб, который мы все так любим”, — высказался Дубилет.

Также он отметил, что в гербе, который занял первое место, одним из щитодержателей является архангел — по мнению экс-министра, в “светской стране на государственной символике не должно быть религиозных символов”.

“Мы нашли, как мне кажется, очень оригинальный прием. В наших эскизах мы зашифровали в изображении код 0101010101000001, что в переводе с бинарного кода означает UA, то есть Украина. Это символизирует современность Украины, приверженность к цифровому развитию, ИТ-индустрию (во всех проектах на гербе представлена только аграрная индустрия)”, — отметил он.

По словам Дубилета, шифр не видно, если не знать, что он там есть — но это был бы очень оригинальный ход, о котором написала бы вся мировая пресса.

“Мне рассказали участники процесса, что, судя по всему, комиссия не поняла и не оценила эту идею. Жаль”, — добавил он.

Также, по словам Дубилета, один из вариантов его команды содержал девушку с книгой и веткой оливы. Книга символизирует знания, олива — мир. И, в целом, этот образ дополнял бы козака с ружьем, который, является обязательным элементом по Конституции.

Кроме того, одним из вариантов группы был герб, выполненный в очень современном стиле, с серьезным отступлением от канонов геральдики.

Историки критикуют спешку депутатов и указывают на то, что трезубца вполне достаточно. Также неоднозначные отзывы есть и по поводу эскиза-победителя. В сети уже есть пародии на эскиз.