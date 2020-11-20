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За пребывание без защитной маски в общественном месте отныне будут штрафовать

21:49, 20 ноя 2020
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С 21 ноября работники Нацполиции будут иметь право штрафовать лиц, которые не носят защитные маски в общественных местах.

С завтрашнего дня в Украине будут действовать новые санкции за нарушение карантина в виде штрафов до 255 грн. для лиц, которые не носят защитные маски.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает УНИАН.

«В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решение в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя», - пояснил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.
Также в полиции сообщили, что в субботу и воскресенье полицейские на территории государства будут проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение субъектами хозяйствования решения правительства о карантине выходного дня.

«Полиция призывает всех соблюдать установленные правила карантина, ведь они призваны сохранить жизнь и здоровье граждан и сдержать распространение коронавирусной инфекции на территории Украины», - говорится в сообщении.

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6 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19 (№ 3891).

За пребывание в общественных зданиях, транспорте во время действия карантина без респираторов или масок, закрывающих нос и рот, грозит штраф до 255 грн.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» № 1000-IX.

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, которая предусматривает наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, которые закрывают нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.


Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/shtrafy-za-nenoshenie-masok-v-ukraine-v-kakih-sluchayah-policiya-budet-shtrafovat-novosti-ukrainy-11227844.html

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