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Дела Майдана расследуются семь лет, Венедиктова комментирует

21:00, 20 ноя 2020
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На сегодня суды первой инстанции рассматривают 86 "дел Майдана", процессуальное руководство в которых - за Департаментом по делам Майдана Офиса Генпрокурора. Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении к седьмой годовщине с начала Евромайдана, обнародованном в пятницу, 20 ноября.

"Сейчас прокуроры Департамента по делам Майдана Офиса Генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных производствах, охватывающих более 4300 эпизодов правонарушений. Также в судах первой инстанции обеспечивается поддержание публичного обвинения в 86 судебных делах в отношении 176 человек", - заявила Венедиктова.

По ее словам, всего в этом году прокурорами Департамента по делам Майдана направлено в суд 19 обвинительных актов в отношении 25 человек. Среди них 6 судей, 13 правоохранителей, в частности, 2 следователей, а также 6 гражданских лиц.

"Всего с начала расследования дел Майдана прокурорами Офиса Генерального прокурора, а до этого Генпрокуратуры в суд направлено 110 обвинительных актов в отношении 206 человек. На данный момент вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 21 человека. При этом, под процессуальным руководством прокуроров областных прокуратур, в производствах этой категории направлено в суд 106 обвинительных актов в отношении 123 человек. На данный момент вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 24 человек", - заявила Генпрокурор.

Добавим, в этом году "дела Майдана" перешли в новый орган следствия - в январе было создано специальное подразделение в Государственном бюро расследований, который продолжил расследование преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Этой осенью исполняется 7 лет от начала Майдана. Во время акций протеста, по данным Офиса Генпрокурора, погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей. В противостоянии всего пострадало более 2,5 тысячи человек, из них более 2 тысяч признаны потерпевшими по уголовным производствам.

* * *

Существует ряд причин, по которым сегодня в "делах Майдана" можно увидеть такое небольшое количество обвинительных приговоров. Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении к седьмой годовщине с начала Евромайдана, обнародованном в пятницу, 20 ноября.

"Масштабы работы прокуроров и следователей - огромные, а приговоров за 6 лет - всего несколько десятков. Объективные причины продолжительности судебного разбирательства, в частности, нагрузка на судей в условиях неукомплектованности штатов. В отдельных делах - большое количество эпизодов преступлений и участников производства", - сказала Венедиктова.

По ее словам, к примеру, завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции относительно расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года, учитывая периодичность судебных заседаний, ожидается только в 2021 году.

В то же время, отметила Генпрокурор, 4 года находится в одном из райсудов Киева только на стадии подготовительного производства дело по обвинению трех правоохранителей и одного гражданского, которые 20 февраля 2014 года получили и вывезли со складов МВД 156 комплектов автоматов, и 22 ящика с более 47 тысячами патронов.

"Этот арсенал был передан так называемым "титушкам" должностными лицами МВД Украины через несколько часов после массовых убийств протестующих на Институтской. Один из обвиняемых по этому делу был освобожден из-под стражи без решения суда из-за истечения срока меры пресечения. Ходатайство прокурора об избрании меры пресечения не было рассмотрено судом в течение 2,5 лет", - сообщила Венедиктова.

Также по ее словам, существенно влияют на результат недостатки уголовно-процессуального законодательства.

"Это создает условия для грубых злоупотреблений участниками процессуальными правами широких возможностей для затягивания процессов до бесконечности, формально не нарушая закон, но не давая шанса поставить точку в вопросах, ответы на которые от нас ждет общественность", - сказала она.

Кроме этого, отмечает Генпрокурор, в КПК нормативно не урегулированы вопросы, связанные с международным розыском.

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