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Зеленский переговорил с послами G7 о реформах и кризисе КСУ

20:30, 20 ноя 2020
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Послы стран "Группы семи" (G7), аккредитованные в Украине, на вчерашней видеовстрече с Президентом Владимиром Зеленским сошлись на необходимости честного и прозрачного отбора судей Конституционного Суда в рамках усилий по преодолению кризиса, возникшего после недавних решений КСУ относительно антикоррупционного законодательства. Об этом говорится в заявлении послов стран G7, обнародованном в пятницу, 20 ноября, передает УНН.

"Вчера послы стран G7 встретились с Президентом Зеленским и подтвердили настоятельную необходимость широко поддерживаемых действия, направленные на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежание дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ. Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ", - говорится в заявлении.

Послы G7 добавили, что это - "историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа".

Напомним, 19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послами стран G7 пути выхода из конституционного кризиса в Украине, заявив, в частности, что планируется возвращение уголовной ответственности за ложь в декларациях до конца года, а также, что украинская власть гарантирует, что после 16 декабря директор НАБУ Артем Сытник будет оставаться в должности.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Впрочем, в Верховной Раде эти инициативы пока так и не рассмотрели. При этом собрали рабочую группу, которая должна заняться подготовкой законопроектов относительно решения вопроса вокруг КСУ.

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