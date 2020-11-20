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Более 4 млрд человек не имеет доступа к базовым средствам санитарии

20:00, 20 ноя 2020
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Около 4,2 млрд человек не имеет доступа к базовым средствам санитарии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с Всемирным днем туалета, который отмечался 19 ноября, передает УНН.

“Около 4,2 млрд людей по всему миру живут без доступа к нормальным средств санитарии. Из них 2 млрд (более четверти населения планеты) испытывает недостаток базовых санитарных условий, подрывает здоровье, человеческое достоинство и экономическое развитие”, — подчеркнул он.

Он отметил, что пандемия коронавируса “стала суровым напоминанием о том, какое значение имеет санитария и безопасное водоснабжение для предотвращения распространения инфекционных заболеваний”. “Каждый должен иметь доступ к гигиеническим, безопасным и стабильным санитарным условиям. Это единственный способ защитить здоровье для всех”, — уверен Гутерриш.

Однако, в сфере санитарии можно добиться быстрого прогресса, считает глава всемирной организации. “Многие страны трансформировали свои санитарные системы за одно поколение благодаря массовым программам по обеспечению населения туалетами, а также использования сточных вод”, — обратил внимание генсек.

По словам Гутерриша, “обеспечение водой и необходимыми санитарными условиями всего населения Земли обойдется в 1,5% глобального ВВП, но принесет значительную экономическую выгоду, причем отдача на каждый инвестированный доллар составит 4 доллара”.

Всемирный день туалета отмечается с 2001 года, но нашел по-настоящему международный статус в прошлом июле, когда соответствующую резолюцию приняла Генеральная Ассамблея ООН. Инициатива принадлежала Сингапура, где расположена штаб-квартира Всемирной туалетной организации.

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