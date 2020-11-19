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Ситуация - как в конце 2013-го: казна почти пуста, пишет Борислав Береза

17:00, 19 ноя 2020
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Казна пуста, денег на счетах госказначейства почти нет. Ситуация пугающе похожа на четвертый квартал 2013 года, когда нечем было платить бюджетникам и пенсионерам, нечего было перечислять в местные бюджеты. Об этом пишет в своем телеграм-канале народный депутат 8-го созыва Борислав Береза.

"...Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета. При учёте, что дыра в бюджете уже более 200 миллиардов и будет расти, то перед руководством Украины маячит новый кризис. И это будет штука посильнее "Фауста" Гете.

Решить это можно тремя способами. Первый самый простой и самый плохой - это напечатать гривну. Столько сколько надо. Но это будет печать фанатиков, запустит инфляцию и рост курса доллара. Второй способ - продажа золотовалютных запасов. Но это тоже не лучший вариант. А если учесть, что до конца года Украине надо будет ещё рассчитаться по своим долговым обязательствам, то это ставит страну на грань финансовой катастрофы. Третий вариант самый болезненный для рейтинга власти - секвестирование бюджета. Это значит, что обрежут финансирование по многим программам и статьям, а кто-то не получит вовремя зарплату. Так правительство в Украине часто баловалось, когда задерживали зарплату врачам, учителям, шахтерам и другим. При той ситуации, что сложилась в Украине сейчас, секвестирование станет фактическим политическим суицидом для Зеленского и его #моносброда.

Кстати, МВФ в этом году денег не даст. Это уже понятно. Можно еще попытаться выйти с продажей ОВГЗ (Облигаций Внутреннего Государственного Займа), которые котируются сегодня на уровне "мусорных бумаг", но не факт, что руководству Украины получится разместить их на необходимые суммы и под разумные проценты. Финансисты со скепсисом смотрят на подобный сценарий.

Как наиболее вероятный, с минимальными негативными последствиями для страны, рассматривается вариант, когда частично допечатают гривну, частично продадут золотовалютный запас и частично таки секвестируют бюджет. При этом варианте курс поплывёт, но не так катастрофически, как при реализации только первого варианта. Но это лишь оттянет время и не решит проблему.

Так что - доцарювались Зеленский, Ермак, Шмыгаль и их подельники. Хотя я уверен, что всегда найдётся кто-то с низким IQ и розовыми очками на носу, кто скажет с надрывом: "Дайте им ещё сто дней или пусть хоть видосик запишут".

Им можно дать бездарно потратить ещё 100 дней, а вот у Украины этих лишних ста дней нет. Можем просто не выжить. И это не пустые страшилки, а реальный сценарий.

На жаль...(с)"

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