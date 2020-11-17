Известный режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом

Известный театральный режиссер и педагог Роман Виктюк умер на 85 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра, который основал и много лет возглавлял Виктюк.

Причины смерти пока не уточняются. В конце октября сообщалось, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом в одну из московских больниц, сообщает Meduza. В силу возраста, коронавирус мог способствовать уходу известного режиссёра.

Роман Виктюк, который родился во Львове, работал в театрах Львова. Киева, Вильнюса, а затем в России, поставил около 250 спектаклей. Спектаклем «М. Баттерфляй» в 1991 году открылся Театр Романа Виктюка.

Сайт РБК-Украина вспомнил некоторые цитаты Романа Виктюка.

"Искусство – это радость, жизнь – кошмар. Когда выходишь на подмостки, ничего другого для тебя не существует. В этом наше единственное спасение".

"Идеальный свет – тот, который мы дарим друг другу".

"Тревога - этот тот микроб или тот дьявольский (я акцентирую, дьявольский!) голос, который пытается человека усыпить, чтобы был сон чудовищ".

"Какой же Путин народ? Он от черта".

"Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы Его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к Небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы. Если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое".

"Каждый человек - маленькое солнышко. А солнышко нельзя ни остановить, ни погасить. Когда же маленькие солнышки объединяются в большое вселенское солнце, тогда отступает всякая беда. Нужно помнить, что все те святые души, которые покинули Землю, никуда не исчезают. Их энергия все время над нами. Это небесная энергия. Она идет от Бога".

"Счастье — это пауза между двумя несчастьями".

Лучшие работы Романа Виктюка

Пьеса П. Шеффрера "Черная комната"

Драма Юлиуша Словацкого "Мария Стюарт"

А. Володина "С любимыми не расставайтесь"

М. Булгаков "Мастер и Маргарита"

Пьеса Ж. Жене "Служанки"

Пьеса Д. Хуана "М. Батерфляй"

О. Уайльд "Саломея".

Э. Берджесс "Заводной апельсин"

К. Драгунская "Эдит Пиаф"

А. Максимов "Маскарад маркиза де Сада"

Ф. Сологуб "Мелкий бес"

П. Чайковский "Иоланта"

Ж. Кокто "Священные чудовища" многие другие.

Роман Виктюк преподавал в эстрадно-цирковом училище, и его учениками были Геннадий Хазанов и Ефим Шифрин. Также давал лекции во многих высших учебных заведениях в Украине, в Италии, в России. Работал как режиссер и актер в нескольких кинокартинах, активно печатался.