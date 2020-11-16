Кого Венедиктова уже "посадила", а кто "посадки" избежал

Украине стали активнее разоблачать банды, в частности, задержан "смотрящий" за Харьковской областью, который, впрочем, по решению суда может выйти под залог. Такая ситуация является примером, что "посадки" - не только ответственность правоохранителей. Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

Такое заявление Генпрокурора появилась менее чем за месяц после того, как Президент Владимир Зеленский указал, что и сам хочет знать, где обещанные им "посадки", раскритиковав работу правоохранительных органов.

Венедиктова, в частности, напомнила, что только на днях задержаны "смотрящие" за Хмельницкой и Харьковской областями.

"Харьковский "смотрящий" от одного из воров в законе, пойманный на прошлой неделе, подозревается в кражах, незаконном обращении с оружием и сопротивлении и угрозах правоохранителям. Он несколько лет скрывался от правосудия, однако оно его наконец настигло. Впрочем, по решению суда он может выйти под залог в чуть больше чем 400 тысяч гривен ", - отметила Венедиктова.

"Этот пример - повод еще раз подчеркнуть, что "посадки" - это симбиоз эффективности правоохранителей, справедливого законодательства и судебной реформы!" - заявила по этому поводу Генпрокурор.

В то же время она навела статистику по разоблачению оргпреступности.

"В три раза больше банд, чем в прошлом году, разоблачены за 10 месяцев 2020 года. Уничтожено 16 таких опасных объединений, тогда как в 2019-м - только 5. Преступных группировок, выведенных на чистую воду за этот период - 352. Это тоже больше на 26% за прошлогодний результат. На счету свыше 1,5 тысячи злоумышленников, входивших в эти организации, 3462 уголовных правонарушения", - написала в частности Венедиктова.

По ее словам, в этом году введен новый механизм мониторинга оргпреступности.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова должна показать результаты до конца года, иначе он пообещал "такой же ответ", как предыдущем генпрокурору. Так, Зеленский заявил, что бывший генпрокурор Руслан Рябошапка не показал результат работы на своем посту и 5 марта 2020 года ВР уволила его с должности.

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За 10 месяцев этого года обнаружено 26 преступных группировок, которые совершали преступления в бюджетной сфере.

"Также за 10 месяцев 2020 года обезврежено 30 организованных групп с коррумпированными связями, в том числе 14 группировок, действовавших в органах власти и управления, а также обнаружено 26 преступных группировок, которые совершали преступления в бюджетной сфере", - написала Венедиктова.

По ее словам, у наркогруппировок в этом году изъято более 1,5 т наркотиков, в том числе 572 кг героина.

Напомним, в Украине установлено 160 млн грн убытков за преступления в бюджетной сфере, а именно: растраты, присвоения, злоупотребления и небрежность с государственными деньгами, схемы с бюджетом, таможенными платежами или налогами.

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После решения Конституционного Суда Украины прокурорами и детективами было решено закрыть 65 дел о недостоверном декларировании, которые были в производстве НАБУ. Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"По состоянию на 16 ноября 2020 года в производстве НАБУ находится 51 уголовное производство по ст. 366-1 УК Украины. В 3 уголовных производствах досудебное расследование остановлено. В течение 27 октября - 16 ноября в 65 уголовных производствах принято решение об их закрытии - 2 - прокурорами, в 63 - детективами НАБУ", - рассказала Постолюк.

Напомним, после решения Конституционного Суда от 27 октября, Антикоррупционный суд закрыл уже несколько дел о лжи в декларациях - в частности, в отношении бывшего гендиректора ГК "Укроборонпром" и председателя суда. Также ВАКС по этим причинам закрыл дело по обвинению бывшего нардепа Дмитрия Белоцерковца.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.