План действий, Нормандский формат и шесть принципов Кулебы: есть ли шанс договориться

Представители Германии и Франции поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом по результатам рабочей встречи политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поблагодарил партнеров из Германии и Франции за поддержку украинской стороны. В то же время он отметил необходимость активизации работы ТКГ и выступил за принятие Плана действий, который подготовила украинская сторона.

“Документ называется „План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей“. Мы рассматриваем этот документ как относящийся имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в нормандском формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата”, — заявил Ермак.

Андрей Ермак отметил, что в украинском документе обобщены предложения, которые были озвучены сторонами на заседаниях ТКГ.

“Участники встречи договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа”, — сообщили в Офисе Президента Украины.

Украинская делегация в ТКГ накануне заявила, что считает очень важным провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в Нормандском формате.

На прошлой неделе украинская делегация в ТКГ объявила основные 5 пунктов собственного “Плана действий по Донбассу”, который, в частности, предусматривает ряд шагов, которые позволят проведения выборов в ОРДЛО до 31 марта.

Пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу" включают:

▪️ вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;

▪️ отмена властью Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

▪️ восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;

▪️ увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек);

▪️ только при выполнении этих условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

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Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников лидеров стран-участниц Нормандского формата для ускорения работы над Планом действий по Донбассу. Об этом по результатам рабочей встречи политических советников лидеров государств “Нормандской четверки” сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

“Безусловно, на следующей неделе наши представители готовы быть в Берлине для того, чтобы продолжить работу над документом”, — отметил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, будет полезным продолжение работы как в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ), так и в Нормандском формате.

Как отметил внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн, наработка единого документа позволит сторонам достичь прогресса в переговорах в рамках ТКГ.

“Российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ. Наряду с рассмотрением плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей это указывает на возможность ускорения работы группы по всем направлениям, прежде всего в гуманитарном”, — сообщили в Офисе Президента Украины.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что украинцы могут голосовать за любую партию и жить в разных регионах страны, но они должны договориться об общих основоположных принципах.

Украине пора забыть навязанную ей "мантру" о якобы разделенной стране, заявил 14 ноября в блоге для НВ министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Призрак разделения преследует нас минимум с 2004-го и пресловутых "трех сортов". Да, спустя 10 лет сопротивление российской агрессии объединило весомое большинство общества, а в манипуляции о разделенной стране акцент перешел на временно отсеченные территории. Но этот глубинный навязанный страх никуда не пропал. Мы все еще боимся, что, признав различия, дадим разорвать себя на части", – написал дипломат.

Он назвал "ложные выводы, которые обычно идут в придачу" к тезису о разделенной стране. В их числе – разное отношение востока и запада страны к Европейскому союзу и НАТО, желание украинских венгров или болгар "отделиться", а также "дебри размышлений о том, как все неоднозначно и что Украина якобы должна оставаться буфером между Россией и Западом, что она обречена на провал и распад".

"Буду дипломатичен: все это полная чушь... Пора освободиться от страха, гнева и отрицания всего другого. Нужно договориться об общих основоположных принципах, отрицать которые нельзя никому. В случае Украин, уверен Кулеба, сшить страну способны шесть принципов:

независимость,

территориальная целостность,

европейский и евроатлантический выбор,

свободные выборы,

подотчетная власть и

украинский язык как государственный.

По его словам, "в остальном можно спорить сколько угодно, быть любого расового и этнического происхождения, голосовать за любую партию и жить в любой области страны".