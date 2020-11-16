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Лучшая в мире охранная система - украинская Ajax Systems: открыт завод на 1000 рабочих мест

20:00, 16 ноя 2020
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Украинский производитель беспроводных охранных систем Ajax Systems открыл в Киеве второй завод, который занимается производством двух видов датчиков открытия. Эти датчики реагируют на признаки взлома дверей или окна помещения. В этом году на этом заводе компания планирует трудоустроить 150 человек, а в следующем году штат планируют расширить до 1000 сотрудников, пишет LIGA.Бизнес.

"Мы решили открыть ее (производственную площадку, – ред.) на Бориспольской, где уже существует большой производственный кластер. Такое расположение позволит нам привлечь больше сотрудников с Левого берега", – заявил CEO Ajax Systems Александр Конотопский.

На новом заводе проводится комплектовка, сборка, контроль качества и упаковка продуктов. Также тестируется 24-часовой режим работы.

"В будущем планируется перевод всех участков на график 24/7", – заявил Богдан Демчишин, директор производства Ajax Systems.

Ajax Systems – украинский стартап и крупный европейский производитель беспроводных охранных систем, созданный в 2015 году. На конец 2019 года системы компании были установлены у 400 000 пользователей в 93 странах. Штат компании составлял 807 сотрудников. В 2017 году на лондонской выставке IFSEC охранная система Ajax была признана лучшей в мире.

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